Hai vệt đen trên Mặt trời có thể tạo ra tia sáng cực mạnh ảnh hưởng tới Trái đất

Hai vệt đen mở trên Mặt trời có thể kết hợp để tạo ra tia sáng Mặt trời mạnh

Vệ tinh của Đài quan sát năng lượng mặt trời (SDO) của NASA đã phát hiện ra hai vết đen trên bề mặt ngôi sao chủ của chúng ta, chúng được đặt tên là AR2822 và AR2823 và đang hướng về phía Trái đất. Vết đen Mặt trời là những mảng tối trên Mặt trời, có nhiệt độ thấp hơn phần còn lại của ngôi sao. Khi các chuyên gia nói rằng chúng 'mát hơn', chúng ta cần biết rằng nhiệt độ trung bình của vết đen Mặt trời vẫn vượt quá 3.500 độ C - mặc dù đây là mức giảm so với bề mặt Mặt trời trung bình là 5.500 độ C.

Chúng thường mát hơn vì các vết đen là vùng có từ trường mạnh. Vì từ tính rất mạnh nên nó giữ cho một phần nhiệt không thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi từ trường hình thành, nó làm tăng áp suất bên trong vết đen và có thể dẫn tới một đợt bùng phát tia sáng Mặt trời, hoặc một vụ phóng khối lượng vành khuyên (CME). Các chuyên gia đã nói rằng cả hai vết đen hiện tại đều tương đối yếu, nhưng các vết cháy Mặt trời tương tự như vậy có thể hợp nhất thành một thứ mạnh hơn.

Một ví dụ về vệt đen

Trên thực tế, cơn bão Mặt trời có thể mạnh đến mức ảnh hưởng đến công nghệ vệ tinh của Trái đất. Cơn bão tiềm năng đã được phân loại là cơn bão địa từ cấp G1. Một cơn bão năng lượng Mặt trời mạnh có thể dẫn đến sự dao động lưới điện yếu và có thể có tác động đến hoạt động của vệ tinh. Điều này là do, khi các hạt bắn phá lá chắn từ trường của Trái đất, nó khiến cho lớp mang bảo vệ đó mở rộng ra, khiến các tín hiệu vệ tinh khó xâm nhập hơn.

Nhà thiên văn học Tony Phillips đã chia sẻ trên trang Space Weather của mình: "Các cơn bão địa từ nhỏ cấp G1 có thể xảy ra vào ngày 20-21 tháng 5 khi một cặp CME dự kiến sẽ va vào từ trường của Trái đất. Hai CME rời khỏi Mặt trời vào những ngày tiếp theo: Một từ vết đen Mặt trời AR2822 đã vào ngày 13 tháng 5, cái tiếp theo từ vết đen mặt trời AR2823 đã vào ngày 14 tháng 5. Các CME còn lại có vẻ yếu, tuy nhiên, chúng có thể tạo thành một cơn bão địa từ khi chúng đến liên tiếp vào tuần này."

Bão mặt trời có thể gây ra cực quang

Đối với hầu hết vết đen Mặt trời, chúng thường tạo ra các đốm sáng tương đối vô hại. sau một thời gian, chúng sẽ dẫn đến cực quang trên Trái đất. Cực quang, bao gồm đèn phía Bắc - aurora borealis - và đèn phía Nam - aurora australis - được tạo ra khi các hạt Mặt trời va vào bầu khí quyển. Khi từ quyển bị bắn phá bởi gió Mặt trời, những ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp có thể xuất hiện khi lớp khí quyển đó làm lệch hướng các hạt.