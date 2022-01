Giáo hoàng Sixtus V đã ban phước lành cho chiến dịch được gọi là “Kế hoạch Nước Anh” (The Enterprise of England) với hi vọng sẽ đưa hòn đảo Tin Lành - bị coi là ngoại giáo - trở về dưới sự cai quản của Giáo hội Rome. Ảnh: Pinterest