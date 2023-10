Hamas thề 'dốc toàn lực' chống Israel, sẽ 'nuốt chửng' các binh sĩ Israel đặt chân vào Gaza

Israel đã tăng cường không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Ảnh IT

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Dải Gaza khi các dịch vụ internet và điện thoại đã bị cắt trong khu vực do các vụ ném bom của Israel, các công ty viễn thông và Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết.

Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó nói rằng, các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công khoảng 150 địa điểm dưới lòng đất ở phía bắc Dải Gaza thuộc về nhóm Hamas. Lực lượng này cho biết thêm rằng một số chiến binh Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công suốt đêm 27/10.



Đáp lại, Hamas tuyên bố ngắn gọn rằng, các chiến binh của họ trong khu vực này "sẵn sàng dốc toàn lực chống lại Israel".

Trng khi đó, lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam - cánh vũ trang Hamas thông báo các thành viên của họ đang giao chiến với quân đội Israel ở Dải Gaza.

"Chúng tôi đang đối phó với cuộc tiến công trên bộ của Israel ở Beit Hanoun, miền bắc Dải Gaza, và từ phía đông Bureij, nằm ở miền trung. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại những khu vực này", lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam tuyên bố hôm 27/10.

Ezzat al-Rishaq, thành viên cơ quan chính trị của Hamas cũng khẳng định, họ "sẵn sàng kháng chiến" nếu Israel quyết định đưa bộ binh vào Dải Gaza. "Những gì còn lại của binh sĩ Israel sẽ bị vùng đất Gaza nuốt chửng", ông al-Rishaq cảnh báo.

Theo hãng tin AP, khi các vụ nổ thường xuyên từ các cuộc tấn công của Israel làm sáng rực bầu trời Gaza vào ban đêm, Công ty Viễn thông Palestine, Paltel, cho biết đã có "sự gián đoạn hoàn toàn đối với tất cả các dịch vụ liên lạc và internet" do các hoạt động trên mặt đất của Israel. Theo The Times of Israel, sự cố mất điện đã khiến 2,3 triệu người bị cắt đứt với thế giới bên ngoài và với nhau.