Hamas tuyên bố Israel không kích vào Gaza giết chết gần 50 con tin

Hamas tuyên bố“gần 50” con tin Israel bị bắt giam ở Dải Gaza kể từ vụ tấn công ngày 7/10 đã thiệt mạng trong các cuộc không kích bừa bãi của Israel vào lãnh thổ Palestine. Ảnh IT

"Lữ đoàn Al-Qassam ước tính rằng số con tin ủng hộ chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đã thiệt mạng ở Dải Gaza do các cuộc tấn công của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đã lên tới gần 50 người”, nhóm này cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình, AFP đưa tin.

Israel đã tiến hành một chiến dịch oanh tạc bằng không quân và pháo binh lớn vào Gaza sau khi Hamas thực hiện các cuộc tấn công chết người vào miền Nam Israel.

Trước đó, quân đội Israel cho biết 224 người đã bị bắt cóc sau cuộc tấn công chết chóc của lực lượng Hamas vào Nhà nước Do Thái hôm 7/10 khiến 1.400 người thiệt mạng.

“Chúng tôi đã thông báo cho gia đình của 224 con tin. Con số này đang thay đổi dựa trên thông tin tình báo mà chúng tôi thu được”, Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói với các phóng viên.

“Nó sẽ tiếp tục thay đổi. Nỗ lực trao trả con tin là ưu tiên hàng đầu”, ông Hagari nói thêm.

Theo số liệu của chính phủ Israel mà AFP không thể xác nhận, ít nhất một nửa số con tin có hộ chiếu nước ngoài.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm thứ Năm đã tranh luận về việc kêu gọi “tạm dừng” cuộc chiến giữa Israel với Hamas để viện trợ cho Gaza, khi khối này cân nhắc cách ứng phó với cuộc xung đột trong bối cảnh giao tranh ở Ukraine cũng đang diễn ra ác liệt.

EU đã đấu tranh để đạt được sự thống nhất khi đối mặt với cuộc khủng hoảng nhấn chìm Trung Đông kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel.

Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Khối 27 quốc gia từ lâu đã bị chia rẽ giữa các thành viên thân Palestine hơn như Ireland, Tây Ban Nha và những nước ủng hộ Israel bao gồm Đức và Áo.

Đã có sự lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Hamas vào Israel nhưng có ít sự đồng thuận hơn trong việc thúc giục Israel ngừng không kích vào Gaza. Bộ Y tế Palestine do Hamas điều hành hôm thứ Năm cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 7.000 người ở Gaza.