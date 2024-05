Ca sĩ Kim Ho Joong, người gần đây bị phát lệnh bắt giữ do cáo buộc gây tai nạn rồi bỏ trốn khi lái xe trong tình trạng say rượu, sẽ tạm thời bị cấm xuất hiện trên Đài Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (KBS).



"Kể cả khi tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, Kim Ho Joong đã gây ra tranh cãi lớn trong công chúng khi liên tục nói dối về vụ tai nạn bỏ trốn xảy ra khi đang lái xe trong tình trạng say xỉn. Kết quả là chúng tôi nhận được nhiều đơn thỉnh cầu từ khán giả yêu cầu cấm sóng và điều này đã dẫn đến quyết định tạm thời đình chỉ xuất hiện của Kim trên KBS", KBS thông báo qua một bài viết chính thức.

Đài truyền hình Hàn Quốc tiếp tục "phong sát" nghệ sĩ "kém" đạo đức

Kim Ho Joong rời khỏi toà. Ảnh: Yonhap.

Hiện tại, KBS áp dụng các quy định đối với những nghệ sĩ liên quan đến các vụ bê bối xã hội xuất phát từ hành vi phạm pháp hoặc phi đạo đức, chẳng hạn như bạo lực tình dục, lái xe khi say rượu và các tội liên quan đến ma túy. Các biện pháp quy định, được quyết định bởi ủy ban xem xét quy định phát sóng của KBS dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ việc, bao gồm đình chỉ hoàn toàn, đình chỉ tạm thời và khuyến cáo các quan chức KBS như nhà sản xuất không tuyển chọn cá nhân liên quan.

Một quan chức của KBS cho biết thời gian đình chỉ của Kim sẽ được quyết định dựa trên phán quyết cuối cùng của tòa án. "Các báo cáo tin tức trực tuyến hiện nay cho rằng, các biện pháp quy định liên quan đến Kim sẽ được điều chỉnh sau phán quyết đầu tiên của tòa án, nhưng điều này không chính xác. KBS sẽ điều chỉnh sau phán quyết thứ ba và cuối cùng, vì Kim có thể kháng cáo kết quả của phiên tòa đầu tiên", quan chức này cho biết. Trung bình, một phán quyết cuối cùng của tòa án mất khoảng hai đến ba năm.

Vụ bắt giữ Kim diễn ra sau khi có cáo nam ca sĩ buộc gây tai nạn rồi bỏ trốn khi đang lái xe trong tình trạng say rượu vào đêm ngày 9/5. Ca sĩ 33 tuổi nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình thử giọng "Mr. Trot". Anh đã phải đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng khi có thông tin rằng Kim đã chỉ đạo quản lý của mình nói dối cảnh sát và nhận là người lái xe khi vụ tai nạn xảy ra.

Trong khi đó, vào ngày 28/5 vừa qua, KBS cũng đã "phong sát" đình chỉ vĩnh viên diễn viên Oh Young Soo. Oh nổi tiếng với vai diễn Oh Il-nam, kẻ chủ mưu đứng sau các trò chơi tử thần trong loạt phim gốc của Netflix "Squid Game."

Giữa tháng 3/2025, Oh Young Soo đã nhận án tù 8 tháng, được hoãn thi hành trong hai năm, vì tội quấy rối tình dục một phụ nữ vào năm 2017.