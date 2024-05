15 bộ phim đáng xem nhất Cannes 2024

Liên hoan phim Cannes 2024 bắt đầu với không ít sự thất vọng khi những bộ phim tranh giải chính không gây được ấn tượng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp điện ảnh và giới truyền thông. Tuy nhiên, những "viên ngọc ẩn" thường xuất hiện ở các hạng mục phụ như Un Certain Regard (nghĩa là "một góc nhìn nhất định" - hạng mục trong danh sách tuyển chọn chính thức của Liên hoan phim Cannes hằng năm, được tổ chức song song với cuộc tranh giải Cành cọ vàng) và Directors' Fortnight (nhằm vinh danh dòng phim nghệ thuật không tranh giải chính). Kết thúc Liên hoan phim Cannes 2024 đã có nhiều tác phẩm nổi bật xuất hiện. Dưới đây là 15 bộ phim xuất sắc nhất tại Cannes 2024.

Một bộ phim đầy táo bạo về một cô gái làm nghề vũ nữ thoát y người Nga-Mỹ tại Brighton Beach và cuộc sống phức tạp của cô tại New York. Với sự kết hợp của những câu chuyện chân thực và phong cách đặc trưng của Baker, "Anora" mang đến cái nhìn sâu sắc và đầy cảm xúc về cuộc sống của những người lao động trong ngành công nghiệp này. Ảnh: THR.

All We Imagine as Light - Đạo diễn: Payal Kapadia