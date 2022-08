Tăng tần suất khai thác chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm nghỉ lễ 2/9 năm nay diễn ra từ 31/8 đến 4/9 với dự kiến lượng hành khách trong ngày đạt 120.000 người. Trong đó, 95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế, tăng khoảng 12% so với sản lượng hiện tại.

Cụ thể, báo cáo của Trung tâm Điều hành sân bay, dự kiến tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 2/9 trung bình 730 chuyến/ngày. Trong đó, bao gồm 550 chuyến nay nội địa và 180 chuyến bay quốc tế.

Hành khách đến/đi sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo có thể lên đến 120.000 lượt/ngày trong dịp lễ 2/9. Ảnh: H.T

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, các hãng bay đã tăng tần suất khai thác chuyến bay. Cụ thể, tần suất khai thác tăng cao nhất thuộc về Vietjet Air với dự kiến trung bình 238 chuyến/ngày, tăng khoảng 10% so với hiện tại. Tiếp theo đó, hãng Vietnam Airlines với tần suất 220 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 4% so với hiện tại. 4 hãng bay còn lại gồm: Pacific Airline, Bamboo Airways, Vasco, Vietravel Airlines vẫn duy trì tần suất khai thác như trước cao điểm.

Trước nhu cầu đi lại của khách dịp lễ 2/9 bằng đường hàng không tăng cao, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các hãng hàng không, đặc biệt là hãng nội địa, cung cấp lịch bay chính xác nhất trong các ngày cao điểm, sản lượng hành khách dự kiến... nhằm đánh giá, lập phương án cụ thể, chi tiết. Từ đó, triển khai đến các đơn vị khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị sẵn lực lượng phù hợp cho từng ngày.

Ngoài ra, bảo đảm đáp ứng hiệu suất sử dụng, khai thác điều hành linh hoạt các vị trí đỗ, tuân thủ slot (lượt cất hạ cánh) được cấp theo quy định. Sân bay cũng đã gửi văn bản yêu cầu các hãng báo cáo phương án đỗ máy bay qua đêm, chấp hành đúng số lượng đã cho phép, không vượt số lượng gây ảnh hưởng đến khai thác tại đây.

Các hãng hàng không phải tuân thủ slot (lượt cất hạ cánh) được cấp theo quy định. Ảnh: H.T

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam giám sát, theo dõi việc thực hiện slot của các hãng, so sánh đối chiếu và tổng hợp báo cáo hàng tuần, bảo đảm hiệu suất sử dụng, khai thác điều hành linh hoạt các vị trí đỗ, tuân thủ slot được cấp theo quy định.

Loạt giải pháp ứng phó cao điểm 2/9 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thời gian qua, tình trạng thiếu phương tiện đưa đón hành khách dẫn đến ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, taxi chèo kéo, ép giá cước, móc nối, bắt khách sai quy định đã diễn ra tại Tân Sơn Nhất.

Để ứng phó với tình trạng trên, nhất là trong cao điểm lễ sắp tới, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, Cảng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án phối hợp trong công tác giám sát việc điều động các hãng xe taxi, xe hợp đồng, hướng dẫn hành khách đi đúng hướng theo phân làn mới; giảm thiểu tình trạng chèo kéo, bắt khách sai quy định.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ duy trì phối hợp với các đơn vị như Công an TP HCM, Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... tuần tra trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông. Mục đích nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực vào cảng và trước sảnh nhà ga, xử lý nhanh các trường hợp mất an ninh trật tự tại các khu vực cảng. Đáng chú ý, sẽ xả trạm thu phí nếu sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc dịp 2/9 sắp tới.

Các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng xe trong dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã chủ động làm việc và có biên bản thống nhất về việc yêu cầu các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết.

Trước đó, để giải quyết các bất cập tại sân bay Tân Sơn Nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp cùng Công an thành phố, UBND quận Tân Bình, UBND quận Phú Nhuận và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất khẩn trương nghiên cứu, thống nhất các phương án tổ chức giao thông tại Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh nếu tình hình trật tự an toàn giao thông tại Tân Sơn Nhất không được cải thiện, giao Sở GTVT nghiên cứu tham mưu UBND TP.HCM kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phương án quản lý đối với sân bay Tân Sơn Nhất phù hợp với xu thế phát triển và cơ chế đặc thù về quản lý đô thị đặc biệt tại thành phố.