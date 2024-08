Hàng chục địa phương “chốt” học phí năm học 2024-2025: Những tỉnh nào miễn phí cả 3 cấp học?

Các tỉnh miễn học phí cho học sinh năm học 2024-2025

6 tỉnh thành miễn học phí toàn bộ, hoặc miễn giảm một phần học phí các cấp là Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM, Long An, Vĩnh Phúc.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Nghị quyết số 11/2024 quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi; học sinh THPT công lập và ngoài công lập; học viên đang học chương trình GDTX trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho từng cấp học. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học tập thực tế tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 9 tháng/năm học, bắt đầu từ năm học 2024-2025.

Học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc, Đà Nẵng. Ảnh: Diệu Bình

Tại Đà Nẵng, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết 50/2024/NQ-HĐND hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024 – 2025, như vậy, năm học này Đà Nẵng tiếp tục miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông.

Năm học 2024-2025, TP.Hải Phòng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh toàn thành phố, từ mầm non đến THPT. Kinh phí miễn học phí được trích từ ngân sách của địa phương.

Tại TP.HCM, mức học phí năm học 2024-2025 được quy định bằng mức học phí của năm học 2021-2022, giảm khoảng 100.000 đồng - 240.000 đồng/tháng tùy cấp học. Mức thu học phí được chia thành hai nhóm, cụ thể như dưới đây.

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở TP.Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024-2025.

Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Với hình thức học trực tuyến, mức thu học phí bằng 50% so với mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Theo Nghị quyết số 08/2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, mức học phí năm học 2024-2025 của học sinh trên địa bàn dao động từ 30.000 đồng đến 180.000 đồng/tháng.

Như vậy, Vĩnh Phúc giảm 50% học phí cho học sinh các cấp so với năm ngoái. Học phí được thu theo số tháng thực học, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Cụ thể, vùng thành thị gồm các phường thuộc TP.Vĩnh Yên, TP.Phúc Yên, học phí các cấp học ở mức 80.000-180.000 đồng/học sinh/tháng.

Vùng nông thôn gồm các xã, thị trấn không phải là vùng dân tộc thiểu số miền núi, học phí các cấp học dao động từ 60.000-100.000 đồng/học sinh/tháng.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học phí các cấp học dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/học sinh/tháng.

Tại Long An, HĐND tỉnh Long An quyết định năm học 2024-2025 sẽ giảm 50% học phí đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, miễn học phí đối với học sinh THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.

Trong số các tỉnh thành đã chốt học phí năm học 2024-2025 thì Sơn La có học phí thấp nhất ở bậc mầm non là 7.000-38.000 đồng/tháng; bậc THCS và THPT là 8.000-52.000 đồng/tháng. Trong khi đó, Bắc Giang là nơi học sinh phải đóng mức học phí cao nhất

Hầu hết các địa phương chia mức thu theo cấp học, khu vực và khung học phí dựa theo Nghị định 81 về học phí công lập.

Sơn La hiện có mức học phí thấp nhất, với bậc mầm non là 7.000-38.000 đồng/tháng; bậc THCS và THPT là 8.000-52.000 đồng/tháng. Bắc Giang tạm thời là địa phương có học phí cao nhất, với 340.000 đồng/tháng.

Có một số tỉnh thành miễn phí toàn bộ các cấp học trong năm học mới 2024-2025, cụ thể như sau:

STT Tỉnh/thành Mầm non (đồng/tháng) THCS (đồng/tháng) THPT (đồng/tháng) 1 An Giang 15.000-180.000 20.000-60.000 20.000-75.000 2 Bà Rịa-Vũng Tàu Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí 3 Bắc Giang 100.000-340.000 60.000-340.000 110.000-340.000 4 Bắc Kạn 23.000-72.000 19.000-65.000 22.000-67.000 5 Bến Tre 45.000-90.000 45.000-75.000 60.000-90.000 6 Bình Thuận 30.000-240.000 40.000-240.000 75.000-225.000 7 Cà Mau 33.000-89.000 33.000-89.000 46.000-77.000 8 Đà Nẵng Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí 9 Đăk Nông 8.000-30.000 10.000-35.000 25.000-45.000 10 Đồng Nai 25.000-120.000 20.000-75.000 25.000-120.000 11 Gia Lai 11.000-50.000 9.000-37.000 15.000-50.000 12 Hà Giang 25.000-220.000 15.000-105.000 20.000-155.000 13 Hà Nam Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí 14 Hà Tĩnh 30.000-120.000 350.000-80.000 40.000-110.000 15 Hòa Bình 33.000-59.000 34.000-55.000 38.000-59.000 16 Khánh Hòa 30.000-140.000 25.000-60.000 30.000-70.000 17 Kiên Giang 30.000-195.000 25.000-120.000 30.000-155.000 18 Kon Tum 25.000-52.000 19.000-40.000 25.000-52.000 19 Lâm Đồng 23.000-112.000 23.000-67.000 28.000-78.000 20 Lạng Sơn 48.000-175.000 43.000-120.000 48.000-155.000 21 Lào Cai 10.000-125.000 10.000-125.000 10.000-125.000 22 Long An Giảm 50% Miễn học phí Miễn học phí 23 Phú Thọ 45.000-255.000 35.000-160.000 40.000-190.000 24 Quảng Bình 24.000-96.000 16.000-72.000 32.000-144.000 25 Quảng Nam 20.000-105.000 15.000-60.000 20.000-105.000 26 Quảng Ngãi 25.000-140.000 20.000-60.000 25.000-70.000 27 Quảng Trị 33.000-165.000 24.000-120.000 33.000-150.000 28 Sơn La 7.000-38.000 8.000-52.000 8.000-52.000 29 Thái Bình 80.000-125.000 35.000-70.000 50.000-85.000 30 Thanh Hóa 30.000-195.000 25.000-120.000 30.000-155.000 31 Thừa Thiên - Huế 13.000-166.000 9.000-86.000 14.000-90.000 32 Tiền Giang 66.000-133.000 44.000-66.000 66.000-99.000 33 Trà Vinh 32.000-64.000 32.000-64.000 32.000-64.000 34 Tuyên Quang 25.000-220.000 15.000-105.000 20.000-155.000 35 Vĩnh Long 45.000-90.000 30.000-60.000 45.000-90.000 36 Vĩnh Phúc Giảm 50% Giảm 50% Giảm 50%