Hàng không tích cực tăng tần suất và mở đường bay mới, khôi phục mạng bay quốc tế

Thời gian qua, thị trường hàng không quốc tế đang dần có những tín hiệu tích cực sau thời gian dài "tê liệt" vì ảnh hưởng dịch bệnh. Từ thời điểm chính sách giao thương giữa các quốc gia được nới lỏng nhờ dịch bệnh được kiểm soát, các hãng hàng không đã có nhiều động thái tích cực để khôi phục mạng bay quốc tế.

Theo đó, nhiều đường bay truyền thống được khôi phục và tăng tần suất, cùng với đó các doanh nghiệp hàng không cũng tích cực mở nhiều đường bay mới, kết nối các điểm du lịch mới để thu hút nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, tổng thị trường vận chuyển hành khách ước đạt 34,7 triệu khách, tăng 49,6% so với cùng kỳ 2022. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt 14,7 triệu khách, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ 2022, bằng 73,5% so cùng kỳ 2019.

Khách quốc tế qua đường hàng không có xu hướng gia tăng. Ảnh: Gia Linh

Hiện tại, 52 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với 143 đường bay kết nối 29 quốc gia vùng lãnh thổ là ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, châu Á và Châu Phi tới Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt. Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, các hãng hàng không Việt Nam hiện đang đẩy mạnh hoạt động khai thác đến các quốc gia trong khu vực.

Về chiến lược khôi phục thị trường quốc tế, hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của hành khách, hãng tiếp tục tăng tần suất trên nhiều đường bay tới Châu Âu, Úc và Trung Quốc. Qua đó, hãng đã khôi phục gần 90% tần suất mạng bay quốc tế.

Cụ thể, từ ngày 23/9/2023, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh từ 3 chuyến lên 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Bên cạnh đó, các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Quảng Châu, Thượng Hải vẫn đang được hãng khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày.

Tiếp đó, từ ngày 29/10, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất đồng loạt trên nhiều đường bay đến Úc và châu Âu. Số lượng chuyến bay giữa Hà Nội và Melbourne được tăng từ 2 lên 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5 và chủ nhật. Đồng thời, hãng mở mới đường bay thẳng TP.HCM – Perth từ ngày 7/12 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Có hãng hàng không đã khôi phục 90% mạng bay quốc tế. Ảnh: Gia Linh

Đường bay đi Anh sẽ tăng từ 5 lên 7 chuyến/tuần, xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM; trong đó 4 chuyến bay xuất phát từ Hà Nội vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6, chủ nhật và 3 chuyến bay xuất phát từ TP.HCM vào các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 7.

Ngoài ra, đường bay đi Đức cũng tăng tần suất từ 6 lên 7 chuyến/tuần với các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần. Đường bay từ TP.HCM đi Pháp tăng từ 3 lên 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 7.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet cũng tích cực khôi phục mạng bay quốc tế. Theo đó, từ 2/11, hãng sẽ khai thác TP.HCM – Tiruchirappalli (Ấn Độ) để phục vụ nhu cầu du lịch của hành khách. Trước đó, hãng cũng mở đường bay mới Hà Nội - Jakarta và tăng tần suất đường bay Hà Nội - Bangkok, TP.HCM - Bali... để phục vụ.

Các chuyên gia dự báo, trong các tháng cuối năm, thị trường hàng không quốc tế sẽ tiếp tục hồi phục với tốc độ nhanh hơn các tháng đầu năm 2023. Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam như Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways vẫn đang tích cực mở thêm các đường bay mới đến các điểm du lịch như: Ấn Độ, Australia, Kazakstan, Hàn Quốc, Trung Quốc...