Giá vé máy bay trở lại TP.HCM tăng cao sau lễ

Đang có dự định đặt mua vé máy bay từ Thanh Hóa vào TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, chị Thanh Huyền (35 tuổi, nhân viên kinh doanh) ngỡ ngàng khi nhìn thấy giá vé tăng "chóng mặt".



Chị Huyền cho biết do tính chất công việc linh động thời gian nên chị không phải gấp rút trở về TP.HCM ngay sau lễ. Vì vậy, chị đã không mua vé khứ hồi mà chỉ mua vé 1 chiều khi về Thanh Hóa.

Hết kỳ nghỉ lễ, tôi lên mạng tìm xem giá vé máy bay vào TP.HCM thì ngạc nhiên vì giá vé cao quá. Giá vé chặng Thanh Hóa - TP.HCM ngày 4/9 dao động từ 2,6-2,8 triệu cho hạng vé phổ thông và 4,6-5,4 triệu cho hạng vé thương gia. Vào những ngày liền kề sau đó như 5-7/9, giá vé cũng dao động ở mức 2 triệu đồng cho hạng vé phổ thông và hơn 3,5 triệu đồng cho hạng vé thương gia.

Vé máy bay từ các địa phương đến TP.HCM tăng chóng mặt sau lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

"Điều đáng nói, giá vé máy bay tăng chóng mặt. Sáng 4/9, tôi xem giá vé ngày 9/9 từ Thanh Hóa - TP.HCM thì thấy Vietnam Airlines bán chỉ 1,2 triệu đồng cho giờ bay buổi sáng nhưng chưa quyết định mua. Đến chiều cùng ngày, tôi vào xem lại giá vé thì thấy đã tăng lên tới 1,7 triệu. Tương tự, cùng chặng bay đó, Vietjet bán vé chỉ hơn 900.000 đồng/vé hạng Eco thì đến chiều đã tăng lên hơn 1,4 triệu/vé. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, vì quyết định mua vé trễ mà tôi phải tốn thêm hơn 500.000 đồng để mua vé", chị Huyền cho hay.

Tương tự, chị Lê Thị Thương (22 tuổi, sinh viên) cho biết kỳ nghỉ hè của trường kéo dài đến hết dịp lễ 2/9 nên đã tranh thủ về thăm gia đình tại Đà Nẵng. Chị Thương cho hay hết lễ, mình vào mạng xem thông tin giá vé máy bay thì thấy giá vé cao gần gấp đôi so với ngày thường. Giá vé cao quá nên chị chọn phương án đi xe khách vào TP.HCM để tiết kiệm.

Ngày 5/9, khảo sát của PV Dân Việt, giá vé máy bay từ các địa phương đến TP.HCM đang neo ở mức cao. Đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung và các điểm nóng du lịch. Theo đó, nhu cầu di chuyển, trở về TP.HCM để làm việc, học tập của người dân sau lễ Quốc khánh tăng cao khiến giá vé máy bay cũng liên tục leo thang.

Đơn cử, giá vé máy bay chặng Vinh - TP.HCM ngày đi 6/9 của hãng Vietnam Airlines đang được bán với giá trên 3 triệu đồng cho hạng vé phổ thông và 3,7 triệu cho hạng vé thương gia. Nếu bay nối chuyến, hành khách phải trả từ 3,2-5,3 triệu vé hạng phổ thông và 12,3 triệu cho hạng vé thương gia. Cùng chặng bay trên, hãng Vietjet đang bán vé với giá 2,1 triệu cho hạng vé Eco và 4,5 triệu cho hạng vé Skyboss. Mức giá trên được ghi nhận khá cao so với ngày thường, gần tiệm cận với giá vé Tết.

Sau lễ, người dân ùn ùn trở về TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Một chuyên gia hành không cho biết giá vé trong cao điểm 2/9 được các hãng mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Giá vé tăng là do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, sau lễ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, các chặng chiều về từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới... về lại TP.HCM và Hà Nội có tỷ lệ lấp đầy cao.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8-5/9/2023, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.