Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm kích hoạt tiềm năng BĐS phía Đông TP. HCM

Hàng loạt công trình trọng điểm khởi công mạnh mẽ

Cuối tháng 9, cầu Nhơn Trạch, cây cầu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, mở ra hướng kết nối mới giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ thuộc dự án 1A (đường Vành đai 3) đã chính thức khởi công. Cùng với đó, toàn tuyến Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ để thi công trong năm 2023.

Tới đây, công trình trọng điểm - nút giao An Phú sẽ tiếp tục khởi công, bắt đầu với cầu Bà Dạt hướng về nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành, tiếp sau đó là các gói thầu về phía đường hầm và cầu Giồng Ông Tố cũng sẽ được triển khai đồng loạt. Đây được xem là một trong những công trình trọng điểm tại TP.HCM nhằm thúc đẩy liên kết vùng, đồng thời là nút giao lớn ở cửa ngõ phía Đông thành phố, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của.

Loạt dự án trọng điểm hạ tầng khởi động tạo đột phá cho kinh tế khu Đông TP.HCM

Từ đó hình thành mạng lưới kết nối các vùng kinh tế trọng điểm (Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ) với các thành phố lớn như TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương với các địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang…

Bên cạnh đó, chiến lược xây dựng mạng lưới giao thông nhiều tầng bao gồm cả hệ thống đường sắt (metro Bến Thành - Suối Tiên), đường bộ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành) và đường hàng không (sân bay Long Thành) là tiền đề để tạo ra một vành đai kinh tế với trọng tâm là TP.Thủ Đức.

Phát triển hạ tầng tập trung, có chiến lược sẽ đưa thành phố Thủ Đức thành trục liên kết với nhiều hướng kết nối, tạo nên nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng tốc. Với lĩnh vực đóng vai trò đặt biệt quan trọng như bất động sản, sự đột phá hạ tầng sẽ tác động trực tiếp tới khả năng tăng trưởng thị trường nhà đất khu Đông.

Tâm điểm giao lộ kết nối Vinhomes Grand Park nắm ưu thế phát triển

Ông Dương Anh Quân - Tổng giám đốc một sàn giao dịch BĐS tại TP.Thủ Đức cho rằng, hạ tầng luôn là yếu tố then chốt giúp các dự án BĐS trong khu vực luôn có thanh khoản tốt.

Một trong những dự án hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ tại TP. Thủ Đức là đại đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án này được xây dựng ngay ở giao lộ kết nối với mạng lưới giao thông đa dạng. Trong đó, đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm dự án mở ra trục dọc kết nối tới cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong 15 phút di chuyển, tới sân bay Long Thành chỉ 40 phút hay khoảng 30 phút để tới hầm Thủ Thiêm vào trung tâm thành phố.

Vinhomes Grand Park ở ngay giao lộ kết nối của khu Đông thành phố

Từ đại đô thị cũng có thể tới các địa điểm trọng yếu như metro Bến Thành - Suối Tiên trong 7 phút, 5 phút tới khu công nghệ cao, 15 phút đến khu thể thao, sân golf Rạch Chiếc. "Khi hạ tầng quanh Vinhomes Grand Park được phát triển đầy đủ thì cơ hội cho cả người mua lẫn người bán còn nhiều hơn nữa, nhu cầu gia tăng và giá trị BĐS vì thế cũng sẽ tăng theo" - ông Quân nhìn nhận.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, các dự án hạ tầng giao thông lớn luôn có điểm rơi kéo dài, điều đó có nghĩa khả năng tăng giá sẽ diễn ra trong dài hạn, mang tới tiềm năng tăng trưởng xuyên suốt cho nhà đầu tư. Không chỉ hạ tầng giao thông, tiềm năng phát triển hạ tầng xã hội của Vinhomes Grand Park cũng vượt trội so với mặt bằng chung.

Đại đô thị nghỉ dưỡng sầm uất, nhộn nhịp thúc đẩy giá trị BĐS tăng theo

Hiện dự án này đã đón hàng chục ngàn cư dân về sinh sống trong mô hình đại đô thị "all in one" sầm uất đang từng ngày hoàn thiện với đầy đủ các tiện ích phục vụ đời sống. Có thể kể tới Công viên 36ha, chuỗi tiện ích 15 công viên chủ đề khác nhau đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi lứa tuổi và sở thích như Công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ Garden By The Bay (Singapore); Công viên gym ngoài trời với hơn 800 máy tập; Công viên BBQ với gần 100 điểm nướng… đã đi vào hoạt động.

Đặc biệt, hạ tầng giáo dục, y tế, mua sắm cao cấp như trường phổ thông liên cấp Vinschool (chính thức khai giảng trong năm nay), cùng với sự xuất hiện của trường phổ thông quốc tế danh tiếng Anh quốc Brighton College, Vincom Mega Mall, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec đang tăng tốc hoàn thiện… sẽ mang đến một đại đô thị "all in one" đồng bộ hiếm có, thúc đẩy giá trị bất động sản tại đây tăng lên nhanh chóng.

Nằm gọn trong tâm mạch vàng kết nối, Vinhomes Grand Park hội tụ đầy đủ các yếu tố để làm nên một đại đô thị tiện nghi, đẳng cấp, đáng sống với dư địa tăng giá dồi dào giữa lòng thành phố phía Đông.