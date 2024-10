Hàng loạt phòng khám nha khoa, quầy thuốc tây tại Bình Dương bị xử phạt

Ngày 9/10, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính hàng loạt nha khoa, cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.



Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Thiện Tâm (địa chỉ: 250A/1, khu phố 1, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra cũng phát hiện phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt (Tương Lai 2, địa chỉ: 24/12, khu phố Thống Nhất 1, đường Mồi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hoạt động có biển hiệu nhưng không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh… nên đã xử phạt 29 triệu đồng; đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Ngoài ra, phòng khám đa khoa Đại lộ Bình Dương thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đại lộ Bình Dương (số 54, Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị phát hiện có rất nhiều vi phạm. Sở Y tế Bình Dương đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học trong thời hạn từ 2 tháng.

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động một số cơ sở. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, 3 cơ sở là nha khoa Đại Việt (địa chỉ: 25N/3 đường Nguyễn Du, Bình Đáng, Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phòng khám Nha khoa Đông Sài Gòn (địa chỉ: 23 Quốc lộ 1K, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Sài Gòn (địa chỉ: 248, đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng vi phạm không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 2 cơ sở này cũng bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng phát hiện hàng loạt cơ sở hành nghề dược vi phạm buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. Bao gồm: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu Hàng Quang 6 (địa chỉ tổ 3, khu phố 6, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên); Cơ sở quầy thuốc tây Minh Nhật (địa chỉ khu phố 3, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên); Cơ sở thuốc đông y, thuốc từ dược liệu An Bình (địa chỉ đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An); Nhà thuốc Minh Châu 8 (địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, khu phố Đông B, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) và cơ sở nhà thuốc tây Thăng Long (địa chỉ: 14G3/4C, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An).

Các cơ sở này bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu tang vật, buộc tiêu hủy tang vật, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện tại cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu Hào Quang 8 (địa chỉ: khu phố 7 phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên) có hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng (sản phẩm viên hoàn cứng nhức khớp) và hành vi mua bán thuốc, dược liệu không có giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện kinh doanh dược. Cơ sở này bị xử phạt hành chính 29 triệu đồng và bị tịch thu và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Sở Y tế cũng cho biết, quá trình tiến hành kiểm tra có nhiều cơ sở có thông tin biển hiệu ghi "Nha khoa", "Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt", nhà thuốc tây, quầy thuốc,... trên địa bàn có hành vi đóng cửa.