Hàng loạt triển lãm đa giác quan dành cho giới trẻ tại lễ hội Taste of Saigon

Trong 3 ngày 6-8/10, tại Dinh Độc Lập, TP.HCM sẽ diễn ra sự kiện Taste of Saigon/Set the Vibes với cả hai mảng ẩm thực và nghệ thuật được kết hợp với nhau trong không gian xanh mát.



Quy mô của sự kiện Taste of Saigon sẽ bao gồm ba hoạt động chính: Triển lãm, cuộc thi và hoạt động cộng đồng.

Bạn trẻ nếm cà phê tại quầy Intenso

Về nghệ thuật, các chuyên gia, họa sĩ ngành art, kiến trúc nội thất như notag by BOHO, Mozaik Play, The Studio Saigon, My May… mang những tác phẩm duy mỹ đến giới thiệu với công chúng tại Taste of Saigon.

Đặc biệt, artLIVE x Urban Sketchers Vietnam mang đến không gian trải nghiệm digital art, vẽ ký họa, trưng bày tranh, workshop painting, ký họa chì, ký hoạ màu nước…

Vừa đi xem triển lãm đa giác quan, vừa thưởng thức cà phê trong Dinh Độc Lập

Tại Taste of Saigon by artLIVE, những nghệ sĩ của Urban Sketchers Vietnam sẽ mang đến những bức ký hoạ thể hiện tinh hoa Sài Gòn đến với công chúng. Khách tham gia sẽ được đi sâu vào các bản phác thảo chi tiết, workshop tương tác và các buổi vẽ tranh trực tiếp.



Khu vực artSpace còn có sự tham gia của Practice Theory - studio chuyên về xây dựng thương hiệu và thiết kế, được thành lập vào năm 2015. Nhóm gồm các nhà thiết kế, chiến lược gia, giám đốc nghệ thuật và nhà sản xuất sáng tạo với các văn phòng tại Singapore và TP.HCM.

Ban tổ chức chia sẻ về lễ hội tại buổi họp báo sáng 6/10

Sử dụng những món ăn phổ biến giữa Singapore và Sài Gòn (cơm và mì), tác phẩm sắp đặt từ Practice Theory là một nghiên cứu so sánh nhằm xem xét ký ức ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức về món ăn. Một món ăn có thể bình thường và đơn giản đối với chúng ta, nhưng nếu đặt đúng bối cảnh và con người, nó có thể là món ăn ngon nhất thế giới. Tác phẩm sắp đặt này đặt ra câu hỏi - thực phẩm thực sự là gì?

Taste of Saigon by artLIVE cũng là nơi diễn ra triển lãm tranh và showcase ra mắt album của ca sĩ, nhạc sĩ VP BAVUONG. Đến với Why me? Find me! Exhibition, khách tham dự sẽ trải nghiệm xem tranh, tương tác và nghe nhạc trong không gian triển lãm tranh đầy chất riêng.

Ca sĩ Bá Vương khai mạc triển lãm tranh chiều 6/10

Triển lãm tranh đầu tay Why me? Find me! mang đến cho công chúng 9 tác phẩm lột tả được hai giai đoạn tương phản nhau trong nội tâm con người. Mặt tối với sự rối rắm, chênh vênh, thậm chí cô độc giữa những ngã rẽ cuộc đời, lần đầu trải qua "khủng hoảng nhân sinh" ở độ tuổi 20. Khi mạnh mẽ vượt qua, chạm đến được mặt sáng với những thông điệp tích cực, mang tính cổ vũ và truyền cảm hứng để bước tiếp.

Để mang đến trải nghiệm toàn diện về thị giác và thính giác, vào đêm đầu tiên của triển lãm sẽ diễn ra live showcase của ca sĩ VP BAVUONG với sự góp mặt của các khách mời gồm ca sĩ Hà Lê, rapper Lil Wuyn, nhóm nhạc FIRSTGENE, High Power Drumline.

Các món ăn ở góc ẩm thực

Cuối cùng là triển lãm đa giác quan "đúng gu Ý". Đến với Taste of Saigon by artLIVE, Romano mang đến triển lãm thỏa mãn trọn vẹn thị giác, khứu giác và vị giác lấy cảm hứng từ nền nghệ thuật và ẩm thực từ nước Ý. Bước vào không gian triển lãm, khách sẽ thưởng lãm những tác phẩm tranh và cột điêu khắc được chế tác công phu.

Khép lại hành trình, người xem sẽ được thưởng thức hương vị của ly cappuccino lấy cảm hứng từ Romano cùng những viên kem gelato thơm ngon. Tất cả những trải nghiệm tại đây tạo nên một không gian Ý hoàn hảo, đậm chất nghệ thuật độc đáo để các quý ông được tận hưởng và thể hiện sự lịch lãm "đúng gu Ý" của mình.

Taste of Saigon by artLIVE mở cửa miễn phí đến công chúng. Người tham dự không phải trả tiền vé vào cổng vào Dinh Độc Lập. Ban tổ chức cũng khuyến khích các nhãn hàng tham dự sử dụng các vật liệu tái sử dụng, thân thiện môi trường khi tham dự Taste of Saigon by artLIVE. Hiện đã có 10.000 người đăng ký tham gia 3 ngày hội.

Nhiều thương hiệu có mặt tại lễ hội ẩm thực

Bên cạnh đó, hàng trăm thương hiệu nội địa và nước ngoài tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Taste of Saigon by artLIVE.

Các bạn trẻ có thể thỏa thích thưởng thức những món ăn đậm chất Sài Gòn và pha lẫn hương vị quốc tế từ các thương hiệu: The Running Bean, The Vagabond, Layers, Oatside, UCC, Coco Desert, Soul Specialty Coffee, Bánh tráng Biển Vương, Đen Đỏ, Die Leckerei…

Nhiều thương hiệu cà phê giới thiệu sản phẩm đến với khách tham gia lễ hội

Những thương hiệu Torani, Guzzini, Hario, Kinto, Stoelze, Mazzer, Alchemy, Rocket, New Viet Dairy... sẽ giới thiệu những sản phẩm làm nguyên liệu, dụng cụ chất lượng quốc tế phục vụ cho ngành ẩm thực và đồ uống.

Khu vực artLIVE's Cuisine Collection là nơi các nhà hàng, bar, fine dining tiêu chuẩn như: Ardeo Eatery & Butcher, Fentimans, Oriental Pearl (Autograph Saigon Hotel), RBar (Renaissance Riverside Hotel Saigon), BARSON (Le Méridien Saigon), Li Bai (Sheraton Saigon Hotel & Towers), mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm ẩm thực thượng hạng.