Hàng loạt trường học xây xong đóng cửa vì vi phạm quy định phòng cháy

Theo tìm hiểu, Trường Tiểu học Trung Hạ, huyện Quan Sơn được đầu tư xây mới 6 phòng học bộ môn, khu nhà hiệu bộ gồm 6 phòng, cải tạo lại 6 phòng học và xây dựng mới khuôn viên, nhà thư viện... Đến nay đã hoàn thiện khang trang, kiên cố. Tuy nhiên, trường chưa có các hạng mục phòng cháy , chữa cháy theo quy định mới nên chưa được nghiệm thu và bàn giao . Do quỹ đất hạn hẹp và thiếu phòng học, nhà trường vẫn phải đưa học sinh vào học.

Thầy và trò vùng cao huyện Quan Sơn mong muốn sớm hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để yên tâm dạy và học tại ngôi trường mới xây.

Ông Phạm Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hạ mong muốn, cơ quan chức năng sớm bố trí nguồn kinh phí bổ sung để đầu tư cho hạng mục phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới để nhà trường yên tâm tổ chức dạy và học.

Tương tự, với tổng mức đầu tư xây dựng 12 tỷ đồng, đến nay Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn hoàn thành cơ bản các hạng mục, sẵn sàng đón học sinh vào học. Tuy nhiên, do thiết kế ban đầu không có hạng mục phòng cháy, chữa cháy nên đến nay nhà trường vẫn chưa được nghiệm thu. Hơn 200 học sinh vẫn đang phải học tạm trong khu nhà bán trú. Các phòng ở dãy nhà phục vụ bán trú chật chội, xuống cấp, sân chơi nền đất nên lầy lội khi mưa và bụi bẩn khi nắng. Còn dãy nhà mới đã hoàn thiện nhưng phải cửa đóng then cài.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trung Xuân xây dựng xong nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng vì vướng quy định phòng cháy chữa cháy.

Thống kê cho thấy, huyện miền núi Quan Sơn hiện có 40 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Hiện các trường đều gặp nhiều khó khăn do đã xây dựng từ rất lâu, nhiều trường đã xuống cấp. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy chủ yếu là bình cứu hỏa mi ni, nhưng hỏng nhiều, không sử dụng được. Nhiều trường học hiện được xây mới, đã hoàn thành, có thể đón học sinh về học nhưng do chưa có hạng mục phòng cháy, chữa cháy nên chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Điều này dẫn đến tình trạng, trường mới bỏ không, học sinh và giáo viên vẫn phải học tạm ở những phòng học xuống cấp, chật chội.

Nói về những vướng mắc trong công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới của các trường trên địa bàn huyện, ông Lê Huy Hà, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn cho biết, năm học 2023-2024, đơn vị phối hợp với Công an huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho tất cả các nhà trường về hồ sơ, thủ tục, cũng như các kỹ năng cơ bản. "Tất cả các trường đều thành lập đội phòng cháy, chữa cháy gồm 10 thành viên. Sau tập huấn, Phòng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát thiết bị hiện có ở các nhà trường để kịp thời bổ sung, thay thế", ông Lê Huy Hà cho biết.

Hiện huyện Quan Sơn có chủ trương đầu tư các hạng mục phòng cháy cho 4 công trình trên, dự kiến sẽ triển khai trong quý I/2024.

Cũng theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn, những trường học xây dựng mới nhưng chưa có hạng mục phòng cháy, chữa cháy, đơn vị tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư xây dựng để các nhà trường sớm đón học sinh vào học ở trường mới.

Được biết, năm 2022 và 2023 huyện Quan Sơn đầu tư xây dựng thêm các dãy nhà mới cho 4 trường trên địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng 37 tỷ đồng. Hầu hết số công trình này đã hoàn thành trong năm 2023, nhưng vẫn chưa được nghiệm thu do chưa đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy. Thời điểm có quy định mới về phòng cháy chữa cháy, huyện không có kinh phí để phê duyệt bổ sung các hạng mục này.