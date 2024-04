Hàng loạt vi phạm tại dự án cầu Đồng Việt do tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công

"Vượt rào" hàng loạt quy định

Trước đó Dân Việt đã thông tin việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cùng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Bị can Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang), bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong những gói thầu Công ty CP Tập đoàn Thuận An (trước đó là Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An) tham gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (Dự án cầu Đồng Việt) là đáng chú ý bởi có giá trị lớn, và từng bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, tại Kết luận thanh tra số 149/KL-TTr đối với UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/10/2023, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết Dự án cầu Đồng Việt được HĐND tỉnh Bắc Giang quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐNH ngày 29/6/2021, và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 29/11/2021. Tổng mức đầu tư dự án 1.492 tỷ đồng.

Trong đó chi phí xây dựng là 1,1 nghìn tỷ đồng; chi phí tư vấn quản lý dự án 12 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 33 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 116 tỷ đồng cùng một số chi phí khác khoảng 220 tỷ đồng.

Dự toán xây dựng công trình được Giám đốc Ban QLDA giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-BQLDA ngày 13/5/2022, giá trị 1.331 tỷ đồng. Trong đó riêng chi phí xây dựng 1.129 tỷ đồng.

Công trường dự án cầu Đồng Việt. Ảnh: yendung.bacgiang.gov.vn

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra, tại thời điểm lập, thẩm định và trình HĐND tỉnh Bắc Giang quyết định chủ trương đầu tư, Dự án cầu Đồng Việt không có trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là vi phạm quy định tại Luật Đầu tư Công.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, việc tính chi phí bảo vệ, phát triển đất trông lúa, chi phí trồng lại rừng trong chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án là chưa phù hợp với quy định tại tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán khảo sát xây dựng công trình áp đơn giá nhân công, máy thi công tỉnh Bắc Giang để lập dự toán khảo sát phần khối lượng địa hình, địa chất trên địa bàn tỉnh Hải Dương là không đúng với Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tính giá ca máy chờ thường trực công tác điều tiết giao thông thủy phục vụ khảo sát bao gồm các chi phí khấu hao, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác là không có cơ sở, không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm trong khâu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Cũng như việc áp giá một số loại vật tư, vật liệu như thép tấm, thép hình, thép lá.. không phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán. Những sai phạm này vi phạm quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Quyết định phê duyệt nhà thầu gói số 7 căn cứ theo văn bản nào của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang?

Dù vi phạm hàng loạt quy định tại Luật Đầu tư công, các Thông tư, Nghị định nhưng dự án cầu Đồng Việt vẫn được phê duyệt và thực hiện lựa chọn các nhà thầu. Tại Văn bản bản 143/QĐ-BQLDA ngày 16/6/2022, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt nhà thầu gói số 7 thi công, xây dựng cầu Đồng Việt cho liên danh Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam – Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính. Giá trị gói thầu được phê duyệt là 1.133 tỷ đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chính, thực hiện trong 30 tháng.

Tại Quyết định phê duyệt này, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang căn cứ theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gồm:

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án cầu Đồng Việt; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cầu Đồng Việt và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cầu Đồng Việt.

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan tới công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra việc hợp đồng thi công xây dựng công trình (gói thầu số 7) không có thông tin về giấy ĐKKD của các bên tham gia ký kết hợp đồng, không ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng thi công không thống nhất mức thu hồi của từ lần thanh toán, các bên không thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP.