Hàng loạt vụ án do người nước ngoài gây ra ở TP.HCM được khám phá như nào?

Ngày 30/12, Công an quận 1 đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP.HCM điều tra vụ mâu thuẫn trong một cơ sở giải trí nằm trên đường Trần Hưng Đạo khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo nguồn tin PV Dân Việt, khuya 28/12, 3 người Hàn Quốc tới địa điểm trên thì xảy ra mâu thuẫn với nam nhân viên của nhà hàng. Sau đó, nhóm người này dùng hung khí tấn công liên tục vào một người. Vụ việc khiến chủ quán tử vong, một nam nhân viên nhập viện cấp cứu.

Đây không phải là vụ án hiếm hoi do tội phạm là người nước ngoài gây ra tại TP.HCM.

Nghi phạm người Hàn Quốc bị bắt giữ sau khi gây án tại một cơ sở giải trí ở quận 1, TP.HCM. Ảnh: Đ.X.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM cho biết, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an thành phố đã phát hiện và xử lý 5.311 vụ vi phạm pháp luật do người nước ngoài thực hiện, bao gồm 23 tổ chức và 5.645 cá nhân. Trong số đó, 439 đối tượng bị trục xuất, bao gồm cả một số đối tượng bị truy nã quốc tế.

Một trong những vụ điển hình là đường dây môi giới mại dâm do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu, bị triệt phá vào ngày 24/7/2023. Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) đã bắt khẩn cấp ba nghi phạm người Hàn Quốc, gồm Kim Tea-hyung (48 tuổi), Lee Hyun-jun (25 tuổi), và Cha Jin-young (46 tuổi).

Nhóm này điều hành nhà hàng Gallery tại số 160 Bis Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), nơi tổ chức môi giới mại dâm từ tháng 6/2022. Khách mua dâm phải trả từ 3,5-4 triệu đồng/lượt, giúp các nghi phạm thu lợi khoảng 4 tỷ đồng mỗi tháng.

Các nghi phạm trong đường dây mại dâm. Ảnh: Đ.X.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu. Ngày 26/6/2023, công an khởi tố và bắt tạm giam Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga), kẻ đứng đầu đường dây "tín dụng đen".

Maksim quản lý 6 công ty tại quận Bình Thạnh, bao gồm Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ và các đơn vị liên quan để vận hành các trang web cho vay như senmo.vn, thantaioi.vn, và caydenthan.vn. Với mức lãi suất từ 183% đến 2.555%/năm (cao gấp 10-128 lần quy định), nhóm này đã cho vay với tổng số tiền lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.

Đối tượng Maksim Zubkov tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X.

Cuối tháng 6/2023, một đường dây khác do Aigars Plivčs (38 tuổi, quốc tịch Latvia) cầm đầu cũng bị triệt phá. Đường dây này hoạt động thông qua các trang web tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finance (Latvia) điều hành. Chỉ từ tháng 4/2019 đến khi bị phát hiện, nhóm đã giải ngân hơn 2 triệu lượt vay, tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 153% đến hơn 1.200%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

Công an TP.HCM cũng nhận định rằng tình trạng người nước ngoài ở lại Việt Nam vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa phương.