Người nước ngoài tạt đầu xe khiến đôi nam nữ té ngã: Mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông

Ngày 19/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã phối hợp với Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã mời ông T.H.N (53 tuổi, quốc tịch Na Uy) làm việc sau đoạn clip người này tạt đầu xe khiến đôi nam nữ té ngã xuống đường.



Người nước ngoài tạt đầu xe máy khiến đôi nam nữ té ngã

Theo đó, khoảng 9h13 ngày 14/12, ông N. lái xe máy chở theo 1 người phụ nữ lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng ngã tư Hàng Xanh về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Anh T. và ông N. đã bắt tay giảng hòa sau sự việc. Ảnh: Minh Vương

Đội Tuần tra dẫn đoàn dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Vương

Khi đến gần trụ đèn số 10 dựng trên dải phân cách giữa đường Điên Biên Phủ, quận Bình Thạnh thì ông N. chuyển sang làn đường bên trái không đảm bảo an toàn, va chạm với xe máy do anh N.V.T (SN 1990, ngụ quận Tân Bình) chở theo 1 phụ nữ phía sau.

Cú va chạm khiến anh T. và người phụ nữ ngồi sau xe té ngã xuống đường, bị xây xát nhẹ. Sau khi va đụng, ông H.N không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe lưu thông về hướng quận 1, sau đó đi về nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T. không đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc sau đó được người dân quay được và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Vào cuộc điều tra, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh mời ông N. và anh T. đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, ông N. cho biết trong quá trình di chuyển, xe của anh T. do chuyển hướng tránh 1 công trình đang thi công nên suýt va quẹt vào đầu xe của ông N.

Anh T. không có lời xin lỗi mà còn dùng từ nước ngoài để chửi lại ông N. rồi chạy đi nên ông N. bức xúc và có hành động như clip trên mạng xã hội.

Tại trụ sở công an phường 15, quận Bình Thạnh, anh T. và ông N. đã bắt tay giảng hòa. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.