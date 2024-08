Hàng nghìn hội viên nông dân Quảng Nam được phổ biến Luật Đất đai 2024

Tại các buổi tuyên truyền, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ tháng 7/2023, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân để tư vấn trực tiếp giúp nông dân nắm, hiểu rõ hơn một số quy định của pháp luật.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân thuộc các huyện Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Phước Sơn, Tiên Phước và Núi Thành. Ảnh: V.S

"Đây là hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân, đồng thời trang bị thêm cho cán bộ, tuyên truyền viên của Hội Nông dân cơ sở các thông tin, quy định pháp luật mới để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…", đại diện Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam thông tin.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; cung cấp kiến thức, kỹ năng nhận diện sản phẩm, nông sản, thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng; thường xuyên cung cấp thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn đồng thời lên án, đấu tranh, phê phán với các cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Quảng Nam có 132.664 hộ hội viên nông dân cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm.