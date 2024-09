Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam thăm, tặng quà gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 tại Yên Bái

Tại thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến 5 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người bị thiệt mạng và mất tích, đồng chí Phạm Tiến Nam đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn, gia đình chị có 5 người thì mưa lũ, sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của bà nội, mẹ và em trai chị, ngôi nhà cả gia đình sinh sống cũng bị lũ cuốn đi không còn lại gì, hiện chỉ còn 2 bố con đang sống nhờ nhà người thân.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tìm hiểu tình hình khu vực sạt lở tại thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục yên, tỉnh Yên Bái). Ảnh: PV

Chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xúc động nói: "Bây giờ gia đình em không còn gì cả, mất hết, mất trắng rồi. Tài sản thì không nói, con người thì cũng đã mất, thực sự đây là nỗi đau rất là lớn. Có sự quan tâm của lãnh đạo và các mạnh thường quân, đây là niềm động viên an ủi lớn lao đối với cá nhân em và gia đình em".

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phạm Tiến Nam tặng quà động viên gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Duyễn. Ảnh: PV.

Tới thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình anh Hoàng Trọng Diệp, đồng chí Phạm Tiến Nam chia sẻ cùng anh và đại gia đình nỗi buồn sâu sắc khi mất đi tới 5 người thân là ông nội, bà nội, bố, mẹ và em gái. \

Đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam mong muốn bản thân anh cũng như bà con thôn Át Thượng nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống.

Không dấu được giọt nước mắt, anh Hoàng Trọng Diệp (Thôn Át Thượng xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nói: "Cả nhà đã không còn nữa, em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cố gắng hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông bà, bố mẹ và em gái".

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, đến nay toàn huyện có 14 người chết và mất tích, 9 người bị thương, 71 nhà sập đổ hoàn toàn, 82 nhà hỏng nặng và còn hàng trăm nhà bị sạt lở ta luy dương, tốc mái hoặc hỏng nhẹ...

Riêng vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 10/9 tại thôn Át Thượng xã Minh Xuân huyện Lục Yên đã khiến 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương, cuốn trôi 5 ngôi nhà, chưa kể thiệt hại về giao thông, lúa, hoa màu khác..., hiện tại đã tìm được 8 thi thể, còn 1 người hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Đinh Hồng Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Nhờ vật chất của các mạnh thường quân nên xã chúng tôi đã có thể đảm bảo một phần nhu yếu phẩm cho những hộ di dời ra những vùng nguy hiểm, đặc biệt là những hộ bị sập đổ hoàn toàn.

Trong những mạnh thường quân đó có TW Hội Nông dân Việt Nam và Hội nông dân tỉnh cũng là những đơn vị đã giúp đỡ xã Minh Xuân chúng tôi. Các đồng chí đã động viên rất nhiều về tinh thần và hỗ trợ chúng tôi về an sinh xã hội để trước mắt duy trì cuộc sống bình thường cho các hộ bị ảnh hưởng".

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tới hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 10/9 tại thôn Át Thượng xã Minh Xuân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã khiến 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương, cuốn trôi 5 ngôi nhà. ẢNh: PV.

Trước những mất mát đau thương này, Trung ương Hội Nông dân Viêt Nam cùng Ngân hàng HDbank đã hỗ trợ các nạn nhân, hội viên nông dân và Trường mầm non xã An Lạc, tổng trị giá 34 triệu đồng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, giúp người bị nạn có thêm động lực, tinh thần lạc quan vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống thường ngày.