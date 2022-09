Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La

Để đảm bảo an toàn cho bạn bè, du khách đến vui chơi ngày Tết độc lập tại xã vùng cao Co Mạ, lực lượng Công an huyện Thuận Châu phối hợp cùng Công an xã, dân quân tự vệ xã Co Mạ thành lập chốt ở các điểm không cho phương tiện tham gia giao thông vào trong phiên chợ. Ảnh: Mùa Xuân.