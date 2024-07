Hàng trăm chiến sĩ công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá Hàng trăm chiến sĩ công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá

Tối 17/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã huy động gần 100 chiến sĩ Công an tỉnh và Công an huyện Tuy Phong triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến hơn 31 tỷ đồng.