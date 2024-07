Tự phong vua, ban ấn của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc"ở Bình Thuận

Người dân không nên tin vào tà đạo "Thiên triều Nam Quốc"

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP. Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ cuồng tín theo "Thiên Triều Nam Quốc", để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 9/6/2024, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bốn bị can ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết về tội giữ người trái pháp luật.

Công an bắt tạm giam bốn tháng đối với hai bị can là Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi) và người chị ruột là bà Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi).

Trong quá trình khám xét biệt thự 241 Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, Công an TP. Phan Thiết đã phát hiện, thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến tà đạo này…

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, nhóm người trên tự xưng "Thiên Triều Nam Quốc" ở Bình Thuận là tà đạo.

Theo Thượng tá Trần Long Khánh, hành vi của nhóm này rất mờ ám, người dân phải hết sức cảnh giác khi có ai đó rủ rê tham gia nhóm, không để nhóm người xấu này lợi dụng…

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn có 8 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Các tổ chức tôn giáo trên đã triển khai các hoạt động, lễ nghi tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật, đường hướng, phương châm của từng tổ chức và quy định của pháp luật.

Trong quá trình khám xét, Công an TP. Phan Thiết đã phát hiện, thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến tà đạo này…Ảnh: CACC

Qua đó, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Gần đây nhất, tại xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết xuất hiện nhóm "Thiên triều Nam Quốc", mặc trang phục cổ trang, đọc lời khấn diệt tà ma, khua tay múa chân, sử dụng nhiều vật dụng cổ quái như hình nhân, cung tên, búa, chảo lửa… để thực hiện các hoạt động, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hoạt động của nhóm này gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người, gây mâu thuẫn trong gia đình, chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hành vi, hoạt động của những người tham gia nhóm này đã vi phạm pháp luật và các ngành chức năng đang xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.