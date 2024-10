Vụ người phụ nữ mang thai bị hành hung tại cửa hàng thủy sinh: Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Ngày 30/10, nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, Viện trưởng Viện KSND TP.Thủ Đức (TP.HCM) Đào Văn Thơ quyết định yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra vào ngày 22/3 tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước.



Đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Bên cạnh đó, Viện KSND TP.Thủ Đức đã chấp nhận yêu cầu khiếu nại của của bị hại về Quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức.

Hủy bỏ toàn bộ quyết định khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 6/8 và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Camera ghi lại thời điểm bị P bị hành hung.

Nạn nhân trong vụ án là chị T.T.B.P (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), chủ cửa hàng thủy sinh Bích Phương. Người bị chị P tố cáo hành hung là ông Vũ Hoài Nam (SN 1984, ngụ quận 1) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1984), chủ cửa hàng thủy sinh Haki.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã có thông báo kết luận giám định của chị P. Qua giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị P tại thời điểm giám định là 1%.

Ảnh cắt từ clip.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi của bà Lý dùng tay đánh chị P gây thương tích với tỉ lệ 1%, chưa đủ định lượng xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngay sau đó, chị P đã có đơn khiếu nại về việc không khởi tố vụ án hình sự đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức. Sau đó, đại tá Trần Văn Hiếu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bác toàn bộ khiếu nại của chị P.

Chị P đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại về Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đến Viện KSND TP.Thủ Đức.

Lực lượng chức năng có mặt sau vụ việc.

Anh Hậu bị thương ở tay sau khi vào can ngăn bà Lý hành hung vợ mình.

Viện KSND TP.Thủ Đức nhận thấy, bà Nguyễn Thị Lý vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã có hành vi dùng tay tát, đánh liên tục vào mặt chị P, nắm tóc kéo chị P khiến nạn nhân ngã từ trên ghế xuống, mặc dù chị P la lên "em đang có thai", nhưng Lý vẫn tiếp tục đánh.

Kết luận giám định tổn thương trên cơ thể, xác định hành vi của Lý gây tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể chị P tại thời điểm giám định là 1%.

Hành vi của Lý có đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm c, điểm i, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện bị hại có đơn yêu cầu khởi tố hành vi của Lý, cả 2 bên không thỏa thuận bồi thường dân sự được. Cần thiết khởi tố hành vi của Lý theo quy định.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức ra quyết định không khởi tố và quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức là chưa có căn cứ.

Đang mang thai, bị hành hung dã man

Trao đổi với Dân Việt, anh Nguyễn Đức Hậu (SN 1996, quê tỉnh Đồng Nai, chồng chị P) cho hay, do mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh về thủy sinh nên giữa vợ mình và bà Lý có mâu thuẫn.

Trưa 22/3, khi cả hai đang ở trong nhà thì bà Lý cùng chồng là ông Nam đến trước cửa hàng thủy sinh Bích Phương, nơi ở của gia đình. Vợ chồng bà Lý dùng điện thoại quay phim lại và tự ý đẩy cổng, mở cửa xông vào bên trong.

Theo anh Hậu, khi xông vào bên trong, người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng. Sau lời qua tiếng lại, người phụ nữ này dùng tay tát vào mặt rồi túm tóc, đánh liên tục vào người chị P.

"Thấy vợ bị đánh nên tôi can ngăn thì bị thanh niên đi cùng người phụ nữ ôm chặt, giằng co khiến tôi bị thương. Do cả hai quá manh động nên vợ chồng tôi đành im, chịu đòn mà không thể phản kháng", anh Hậu kể lại.

Anh Hậu cho biết, thời điểm bị hành hung, chị P đang mang thai.

"Mặc dù vợ tôi và tôi liên tục la lớn là vợ đang có thai, nhưng Lý vẫn tiếp tục đánh. Sau khi bị hành hung thì vợ tôi bị đau bụng âm ỉ, đau vùng da đầu nên được đưa đến bệnh viện khám, kết quả vợ tôi được kết luận bị xuất huyết buồng trứng bên trái", anh Hậu nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Hậu đã đến Công an phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM trình báo và yêu cầu xử lý hình sự với vợ chồng bà Lý.