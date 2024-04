Hàng trăm học sinh hào hứng tham gia chương trình ra mắt mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

Đây là chương trình nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Theo đó, UBND quận Ba Đình, Công an TP Hà Nội, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông đã đồng loạt tổ chức triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại 10 điểm trường trên địa bàn quận Ba Đình.

Theo ghi nhận của PV tại trường THCS Ba Đình, trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội), hàng trăm em học sinh đã được tặng mũ bảo hiểm, đồng thời được cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền sinh động về luật giao thông, được tham gia giao lưu, trả lời những tình huống giao thông thường gặp trên đường phố…

Tại chương trình, Công an phường, Ban Giám hiệu trường, Ban phụ huynh cùng học sinh trường thực hiện ký kết chấp hành nghiêm quy định mô hình "Cổng trường học An toàn giao thông". Được biết, tiêu chí mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" phải bảo đảm bố trí, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, vạch kẻ sơn, khu vực xếp xe...; Không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Dừng đỗ xe đưa đón học sinh, sắp xếp phương tiện đi lại thành hàng lối, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; Khu vực cổng trường không có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông.

Chương trình “Cổng trường An toàn giao thông” được ra mắt tại trường THCS Ba Đình (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Ký kết chấp hành nghiêm quy định mô hình "Cổng trường học An toàn giao thông"

Tại đây, các em học sinh được tặng mũ bảo hiểm, đồng thời được cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền sinh động về Luật Giao thông Đường bộ

Ngoài ra, các em học sinh được tham gia giao lưu, trả lời những tình huống giao thông thường gặp trên đường phố…

Các em học sinh trường THCS Ba Đình hào hứng lắng nghe những chia sẻ của các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Các em học sinh được tham gia tình huống và giải đáp thắc mắc.