Hàng trăm nhà báo tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng được xét nghiệm Covid-19

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các nhà báo tiến hành điền thông tin y tế cá nhân trước khi được xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Như Ý)

Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí thực hiện thủ tục xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Như Ý)

Chiều nay, tại Hà Nội, hàng trăng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1. Đến ngày 23/1 (trước phiên khai mạc Đại hội XIII 2 ngày) số phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên này sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm lần thứ 2 trước khi tham gia đưa tin phục vụ Đại hội.

Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài địa phương sẽ liên hệ với Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 với các nhà báo sẽ tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng, diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021. (Ảnh: Như Ý)

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan báo chí, Trung tâm báo chí đại hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã lập danh sách, gửi Cục An ninh Chính trị nội bộ thẩm tra nhân thân, lý lịch chính trị cùng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) in thẻ cho 474 phóng viên của 191 cơ quan báo chí cả nước.

Vẫn theo Ban Tuyên giáo Trung ương, ngoài số lượng gần 500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong nước, đến thời điểm này, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đơn vị chức năng đã in để cấp phát thẻ tác nghiệp cho 63 phóng viên, biên tập viên của 26 cơ quan báo chí, các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhận được đăng kí và tổng hợp có 99 phóng viên, biên tập viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đăng kí theo dõi, đưa tin về Đại hội Đảng XIII. Các phóng viên nước ngoài cũng sẽ phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo "kênh" của Bộ Ngoại giao.

Trước đó, ngày 10/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết Đại hội XIII của Đảng diễn ra khi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, cán bộ, nhân viên phục vụ...

"Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều ở tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế" - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõi.

Theo kế hoạch, Đại hội XIII của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).