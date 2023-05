Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 24/5, bên dưới hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội (khu vực đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM) có nhiều tấm đan rãnh thoát nước bị đập vỡ vụn, mảnh bê tông được vứt đầy rãnh thoát nước, cốt thép bên trong không còn.



Nhiều tấm đan rãnh thoát nước bị đập trên xa lộ Hà Nội (đoạn đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM). Ảnh: Vũ Quyền.



Những tấm đan rãnh thoát nước bị đập phá chủ yếu dưới chân cầu dành cho xe quay đầu đi vào khu vực Đại học Quốc Gia TP.HCM. Dưới đường hầm này có 6 làn, dành cho xe ô tô, xe tải, container di chuyển. So với tuyến đường song hành bên trên, tuyến đường hầm thấp hơn khoảng 3 m.

Những mảnh vụn bê tông bị vứt xuống rãnh thoát nước. Ảnh: Vũ Quyền.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội (CII) là đơn vị đang quản lý duy tu, bảo trì tuyến đường Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hợp đồng BOT được ký kết với UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội cho biết, khu vực Đại học Quốc Gia TP..HCM có hơn 200 tấm đan rãnh thoát nước bị kẻ gian phá hoại, lấy sắt bán phế liệu.

Tại khu vực nút giao thông Cát Lái cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo thống kê, 2 khu vực có gần 300 tấm đan bị kẻ gian đập phá lấy cốt thép.

Cốt thép bên trong đã không còn. Ảnh: Vũ Quyền.

"Những tấm này kích thước chiều dài 70, rộng 50 và dày khoảng 7cm dùng để đậy cống thoát nước, chắn rác và bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị", ông Nam nói.

Theo ông Nam, các đối tượng thường chọn thời điểm đêm, rạng sáng để thực hiện hành vi này.

Gần nhất, khuya 16/5, tại khu vực Đại học Quốc Gia có một đối tượng bị phát hiện nhưng đã chạy thoát, bỏ lại chiếc xe máy và tang vật. Đơn vị đã báo với cơ quan chức năng lập biên bản ghi nhận sự việc. Đồng thời, báo cáo UBND TP.Thủ Đức và các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ xử lý.

CII cho biết sẽ đúc lại các tấm đan bị phá để thay thế, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan. Tuy nhiên, do khối lượng lớn, đơn vị sẽ thay trước tại những vị trí nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Dự kiến sẽ khắc phục xong trong vòng khoảng một tuần, ông Nam thông tin thêm.