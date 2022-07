Hãng xe công nghệ Uber hôm nay đã bị nêu tên trong một vụ kiện dân sự cáo buộc rằng, hành khách nữ ở nhiều tiểu bang đã bị bắt cóc, tấn công tình dục, đánh đập, cưỡng hiếp, giam cầm, bị theo dõi, quấy rối hoặc bị tấn công bởi các tài xế Uber mà họ đã được ghép nối thông qua ứng dụng gọi xe Uber.

Đơn khiếu nại được đệ trình hôm 13/7, được các luật sư của công ty luật đại diện Slater Slater Schulman đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm quyền Quận San Francisco. Công ty luật cho biết, họ có khoảng 550 khách hàng có khiếu nại chống lại công ty Uber này và ít nhất 150 khách hàng khác đang được điều tra tích cực với nội dung tố tụng tương tự.

Hãng xe công nghệ Uber đang bị kiện bởi hơn 500 phụ nữ, những người cho rằng họ đã bị các tài xế sử dụng nền tảng gọi xe này hành hung. Ảnh: @AFP.

"Ngay từ năm 2014, Uber đã biết rằng các tài xế của họ đã tấn công tình dục và cưỡng hiếp hành khách nữ.Tuy nhiên, trong tám năm kể từ đó, những kẻ săn mồi tình dục lái xe cho Uber đã tiếp tục tấn công hành khách, bao gồm cả các nguyên đơn cáo buộc trong hành động hôm nay", công ty luật Slater Slater Schulman cho biết trong một thông cáo báo chí.

• Vào tháng 2 năm 2022 , một tài xế Uber đã tấn công tình dục và định cưỡng hiếp một phụ nữ là hành khách trên xe của anh ta ở Chino Hills, CA.

• Vào tháng 11 năm 2021 , một tài xế Uber mơn trớn và cưỡng hiếp một hành khách ở Perris, CA.

• Vào tháng 8 năm 2021, một tài xế Uber đã thuyết phục một hành khách nữ ngồi vào ghế trước trên xe của anh ta, nơi anh ta cưỡng hôn cô và tấn công tình dục cô.

• Vào tháng 10 năm 2021, một tài xế Uber đã cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ bên ngoài Pittsburgh, PA, thay vì đưa cô ấy đến đích an toàn.

• Cũng vào tháng 10 năm 2021 , một tài xế Uber đã cố gắng cưỡng hiếp một hành khách phụ nữ ở Boston, MA.

Uber cho biết, các vụ tấn công tình dục được báo cáo đã giảm 38% so với báo cáo ban đầu, bao gồm năm 2017 và 2018. Không rõ liệu có tác động từ đại dịch Covid-19, khiến số lượng hành khách giảm đáng kể trong năm 2020 và 2021 có làm giảm các vụ tấn công tình dục hay không.

Adam Slater, Đối tác sáng lập của Slater Slater Schulman LLP, cho biết: "Toàn bộ mô hình kinh doanh của Uber được dự đoán là mang lại cho mọi người một chuyến đi an toàn về nhà, nhưng an toàn của hành khách chưa bao giờ là mối quan tâm của họ - mức tăng trưởng của họ phải trả giá bằng sự an toàn của hành khách", Adam Slater , Đối tác sáng lập của Slater Slater Schulman LLP cho biết.

"Mặc dù công ty đã thừa nhận cuộc khủng hoảng tấn công tình dục này trong những năm gần đây, nhưng phản ứng thực tế của Uber rất chậm và không đủ, với những hậu quả khủng khiếp", Adam Slater nói.

Ở khía cạnh khác, hãng xe công nghệ Uber đã giới thiệu một số tùy chọn an toàn trong những năm gần đây, chẳng hạn như sàng lọc tài xế khi họ đăng ký trên nền tảng và mỗi năm một lần sau đó. Tuy nhiên, công ty vẫn có thói quen phớt lờ trong các vụ kiện, khi cho rằng họ không thể chịu trách nhiệm về tài xế của mình, người mà họ coi là nhà thầu độc lập chứ không phải nhân viên, trang Bloomberg Law đưa tin.

Thực tế, việc hãng xe công nghệ Uber ưu tiên tăng trưởng hơn là an toàn cho khách hàng - và hậu quả là nỗi kinh hoàng mà nhiều hành khách của họ phải trải qua - đã được ghi nhận đầy đủ. Như đã nêu trong đơn khiếu nại, Uber đã cố gắng thu hút các tài xế mới tham gia càng nhanh càng tốt để thúc đẩy tăng trưởng, vì vậy họ đã tránh các tiêu chuẩn kiểm tra lý lịch truyền thống. Ví dụ, cựu CEO Travis Kalanick đã cố ý thuê tài xế mà không cần lấy dấu vân tay hoặc không check thông tin của họ thông qua cơ sở dữ liệu của FBI, và CEO hiện tại của Uber là Dara Khosrowshahi tiếp tục chính sách này sau khi ông tiếp quản vào tháng 8/2017 .

Ngoài ra, Uber có một chính sách lâu đời rằng họ sẽ không báo cáo bất kỳ hoạt động tội phạm nào - thậm chí là hành hung và cưỡng hiếp - cho các cơ quan thực thi pháp luật. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về các vấn đề quấy rối và tấn công tình dục của Uber, Uber vào năm 2018 đã thừa nhận một "vấn đề bắt nguồn từ sâu xa" là tấn công tình dục. Mặc dù nhận thức được vấn đề này, công ty đã từ chối lắp đặt máy quay video trong ô tô, mặc dù làm như vậy có thể ngăn hành khách và người lái xe khỏi bị hành hung.

Ông Adam Slater cho biết: "Còn rất nhiều điều mà Uber có thể làm để bảo vệ người đi xe: thêm camera để ngăn chặn các vụ hành hung, thực hiện kiểm tra lý lịch mạnh mẽ hơn đối với người lái xe, tạo ra hệ thống cảnh báo khi người lái xe không đi trên đường đến điểm đến. Nhưng công ty từ chối và đó là lý do tại sao công ty của tôi có 550 khách hàng khiếu nại Uber và chúng tôi đang điều tra thêm ít nhất 150 người nữa. Thừa nhận vấn đề thông qua các báo cáo an toàn là chưa đủ. Đã qua thời gian để Uber có những hành động cụ thể để bảo vệ khách hàng của mình".

Được biết, Slater Slater Schulman LLP là công ty luật trọn gói nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm đại diện cho những người sống sót sau các sự kiện thảm khốc và đau thương. Các luật sư nổi tiếng trên toàn quốc của công ty cam kết đảm bảo kết quả tốt nhất cho khách hàng thông qua sự kiên trì và nhiệt tình rõ ràng về mặt pháp lý, theo đuổi vụ kiện.