Công ty mẹ Facebook cắt giảm nhân viên khủng: Tỷ phú Mark Zuckerberg đang giấu giếm điều gì?

Nhìn từ bên ngoài, Meta (trước đây là Facebook) dường như đang gặp khó khăn - nhưng Mark Zuckerberg khẳng định mọi thứ đều tốt. Trên thực tế, Meta có thể đang chật vật trước việc giữ hình ảnh của mình. Mới đây, công ty mẹ của Facebook là Meta đã hủy hợp đồng với các nhân viên quản lý, chăm sóc tại trụ sở chính ở Thung lũng Silicon, dẫn đến hàng trăm công việc sẽ bị cắt giảm vào cuối tháng này.

Cụ thể, Meta đã thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cơ sở vật chất ABM Industries về việc hủy bỏ hợp đồng vào giữa tháng 6 và việc cắt giảm sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 7, theo các tài liệu được nộp cho bộ phận phát triển việc làm của bang California.

Theo báo cáo, công ty mẹ của Facebook là Meta đã hủy bỏ hợp đồng dịch vụ hậu cần với ABM cho trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, điều này sẽ dẫn đến việc hàng trăm nhân viên tại công ty bị mất việc làm. Ảnh: @AFP.

Trong một bức thư ngày 1 tháng 7, giám đốc nhân sự của ABM đã viết cho bộ phận hoạt động của mình rằng, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến 368 nhân viên ABM đang hoạt động cho trụ sở của Meta tại 1 Hacker Way ở Menlo Park, California. Bao gồm trong việc cắt giảm là người dọn dẹp nhà bếp, người dọn dẹp ban đêm, người vận hành máy phân loại tái chế và hỗ trợ quán cà phê, cũng như 10 giám sát viên và 7 quản lý.





Hay nói rõ hơn, Vviệc sa thải sẽ ảnh hưởng đến 368 nhân viên ABM làm việc tại trụ sở chính của Meta (1 Hacker Avenue, Menlo Park, California), giám đốc nhân sự của công ty cho biết trong một báo cáo ngày 1/7. Việc cắt giảm diễn ra khi hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến của Facebook phải đối mặt với sự suy giảm do lạm phát gia tăng, chiến tranh ở Ukraine và những thay đổi về quyền riêng tư đối với iOS của Apple. Công ty cho biết, vào tháng 5 rằng họ đang làm chậm tốc độ tuyển dụng sau khi dự báo doanh thu cả năm có khả năng giảm trong quý thứ hai.

Bức thư không đưa ra lý do chấm dứt hợp đồng. Một đại diện của Facebook cho biết công ty có kế hoạch thay thế nhà cung cấp bằng một công ty khác, nhưng không cho biết bao nhiêu nhân viên phục vụ, chăm sóc, quản lý sẽ tham gia hợp đồng mới. Hiện một đại diện từ ABM đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận mới nào từ CNBC.

ABM, được giao dịch công khai có số lượng nhân viên cung cấp các dịch vụ hơn 100.000 người, cho biết trong cuộc báo cáo thu nhập tháng 12 năm ngoái rằng, Facebook, Google và Adobe là khách hàng chính.

Các cơ sở của Facebook đã yên tĩnh hơn đáng kể kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Khi công ty có kế hoạch trở lại văn phòng, nhân viên được lựa chọn đăng ký làm việc vĩnh viễn từ xa. Công ty đã mở lại văn phòng Bay Area cho một số nhân viên vào tháng 5 vừa qua.

Việc sa thải nhân viên do việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 7. Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã nói với các nhân viên vào tuần trước rằng công ty đã cắt giảm kế hoạch thuê kỹ sư ít nhất 30% trong năm nay. Vào tuần trước, có các báo cáo xuất hiện rằng ban lãnh đạo Meta đã thúc giục nhanh chóng xác định và báo cáo nhanh "những người có hiệu suất làm việc thấp", nói thêm rằng "những đối tượng này đang thất bại ở công ty".

Maher Saba, Phó chủ tịch Meta về chiến lược làm việc từ xa khẳng định, những người hoạt động kém "không thể đi đúng hướng".

Một người quen thuộc với vấn đề này nói với The Washington Post rằng, các nhân viên lo ngại rằng điều này sẽ được sử dụng để tạo ra "kế hoạch cải thiện hiệu suất" dẫn đến việc sa thải hàng loạt. Saba cũng đã viết trong ghi chú của mình: "Nếu một báo cáo trực tiếp cho thấy nhân viên đó có hiệu suất thấp, họ không phải là người mà chúng tôi cần; họ đang thất bại trong công ty này. Với tư cách là người quản lý, bạn không thể cho phép ai đó có thái độ tiêu cực đối với Meta".

Có thể thấy, mạng xã hội / công ty metaverse bắt đầu chuẩn bị cắt giảm chi phí do dự báo doanh thu yếu từ vài tháng trước, thậm chí còn đi xa đến mức cắt giảm một số sáng kiến metaverse của mình. Facebook đã mất người dùng hoạt động hàng ngày trong quý cuối cùng của năm 2021 và mặc dù nó đã phục hồi một chút trong quý đầu tiên của năm nay, Meta dự kiến doanh thu sẽ giảm một phần do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Đồng thời, công ty cũng dự kiến sẽ mất 10 tỷ đô la doanh thu do những thay đổi trong cài đặt quyền riêng tư của Apple trên iOS, điều này hạn chế quyền truy cập của nhà quảng cáo cho phép họ hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng.

Tuy nhiên, một sự trùng hợp thú vị: Meta cũng đã trải qua một đợt "di cư hàng loạt của nhân viên" trong những tuần gần đây. Nhưng Zuckerberg khẳng định đây là một điều tốt, không phải là một dấu hiệu đỏ: "Tôi không nghĩ rằng kiểu biến động này… luôn không tốt cho việc đảm bảo bạn có đúng người", anh nói với Business Insider vài tháng trước. Khi Meta xoay quanh việc xây dựng tầm nhìn về metaverse, Zuckerberg tỏ ra thoải mái với việc chỉ giữ lại những nhân viên đang nỗ lực cố gắng với nhiều rủi ro hơn.

Ngoài ra, những người không ủng hộ sứ mệnh và giá trị của Meta lo lắng rằng kinh nghiệm làm việc cho công ty của họ sẽ để lại "vết đen" trong hồ sơ xin việc của họ. Meta được cho là đã phải tăng cường các gói lương thưởng cho những nhân viên mới, những người lo ngại về việc công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của họ. Tuy nhiên, nếu Meta thực sự tạm dừng việc tuyển dụng, thì đây không phải là điều mà họ sẽ phải lo lắng trong một thời gian.