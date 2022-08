Hãng xe Toyota "đau đầu" với chi phí 13 tỷ USD, Lexus tồn đọng

Toyota Motor hiện dự kiến sẽ trả thêm 1,7 nghìn tỷ yên (12,8 tỷ USD) chi phí vật liệu trong năm tài chính này, dự báo cao hơn nhiều so với chỉ vài tháng trước do đồng yên suy yếu và sự gián đoạn từ cuộc chiến ở Ukraine. Ước tính mới chi phí vật liệu vào ngày 5/8 cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 cao hơn 20% so với dự đoán được công bố vào tháng 5 trước đó.

Trong một dấu hiệu cho thấy lạm phát hàng hóa đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty giá trị nhất Nhật Bản, tất cả 12 nhà cung cấp phụ tùng chính trong tập đoàn Toyota, bao gồm Denso và Aisin, đều chứng kiến lợi nhuận của họ xấu đi trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6. Một số công ty thuộc tập đoàn, chẳng hạn như Aichi Steel, rơi vào cảnh đỏ trong quý 2 tương tự.

Triển vọng thu nhập của Toyota bị che khuất bởi chi phí tăng 13 tỷ USD, Lexus tồn đọng. Ảnh: @AFP.

Trong tuyên bố gần đây nhất, Toyota sẽ giúp gánh thêm gánh nặng cho các nhà cung cấp, ngay cả khi hãng phải vật lộn với tình trạng thiếu chip đã kìm hãm hoạt động sản xuất thương hiệu Lexus sinh lợi của mình.

Chi phí nhập khẩu than dùng trong sản xuất thép của Nhật Bản trong tháng 6 cao gấp 3 lần so với một năm trước đó. Giá naphtha sản xuất trong nước, một nguyên liệu thô cho nhựa, đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, hoặc gấp 3,4 lần giá vào năm 2020.

Chi phí nguyên vật liệu cao hơn đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô. Nippon Steel đã tăng giá thép cho Toyota và các hãng khác, nhưng nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản được cho là đã tiếp cận các nhà sản xuất ô tô lớn với khả năng tăng giá thêm đáng kể.

Một giám đốc điều hành tại một công ty vật liệu cho biết: "Chi phí nguyên liệu thô cao hơn sẽ tiếp tục diễn ra. "Nhu cầu vẫn còn mạnh mẽ, vì vậy sẽ không có sự giảm giá trong một thời gian".

Chi phí năng lượng cũng đang tăng lên. Hóa đơn tiền điện của các doanh nghiệp đã tăng 30% đến 50% trong 12 tháng qua, trong khi phí gas tiện ích tăng 60%. Những chi phí này đặt ra gánh nặng cho các nhà cung cấp ô tô vừa và nhỏ.

"Không có cách nào để kiểm soát nó", một người quản lý tại một nhà cung cấp cho biết.

Tác động của việc tăng giá năng lượng đã được Toyota đưa vào các cuộc họp trọng tâm. Ở đây, Toyota và các nhà cung cấp sau đó sẽ thống nhất các quy tắc về việc chia sẻ để cùng nhau kìm hãm việc tăng thêm chi phí năng lượng.

Cứ sáu tháng một lần, Toyota lại kêu gọi các nhà cung cấp điện giảm giá. Nhưng nhà sản xuất ô tô đã quyết định trì hoãn yêu cầu này trong nửa cuối năm tài chính này. Bù lại, nhà sản xuất ô tô đã thực hiện cắt giảm chi phí kaizen để đạt được hiệu quả sản xuất nhằm tiết kiệm ít hơn 100 tỷ yên so với mức dự kiến vào tháng 5.

Bất chấp chi phí tăng cao, Toyota vẫn giữ nguyên kế hoạch sản xuất cả năm. Công ty có kế hoạch sản xuất 9,7 triệu xe trên toàn thế giới dưới các thương hiệu Toyota và Lexus, tăng 13% so với năm tài chính trước.

Tuy nhiên, sản lượng sản xuất trong quý đầu tiên đến tháng sáu đã thấp hơn dự báo được đưa ra vào tháng ba là khoảng 300.000 xe. Để đạt được mục tiêu hiện tại, Toyota sẽ phải sản xuất khoảng 850.000 xe mỗi tháng trong nửa cuối năm tài chính, đây sẽ là mức kỷ lục đối với công ty.

Hoạt động sản xuất đã không theo kế hoạch trong những tháng gần đây vì sự cố khóa COVID-19 ở Thượng Hải, điều này đã làm giảm nguồn cung cấp chất bán dẫn nói riêng.

Sản lượng xe Lexus đã giảm đáng kể do sự thiếu hụt chất bán dẫn. Theo nhà nghiên cứu Nhật Bản MarkLines, khối lượng sản xuất toàn cầu cho thương hiệu cao cấp đã giảm 30% trong quý tài chính đầu tiên so với một năm trước đó.

Sản lượng của Lexus đã không phục hồi kể từ khi cắt giảm sản lượng mạnh mẽ được áp dụng vào mùa thu năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng cho các mẫu xe Toyota, chẳng hạn như Yaris và Corolla, chỉ giảm 3% so với một năm trước đó vào tháng 4 đến tháng 6.

Tình trạng thiếu chip tiếp tục làm gián đoạn sản xuất các mẫu thương hiệu cao cấp của Toyota. Ảnh: @AFP.

Những chiếc xe Lexus hiệu suất cao đòi hỏi một loạt các thiết bị bán dẫn, khiến thương hiệu này rất dễ xảy ra tình trạng thiếu chip. Thương hiệu Lexus có tỷ suất lợi nhuận cao có được lượng khách hàng lớn ở cả Mỹ và Nhật Bản. Thế nên, bất kỳ sự chậm lại nào trong việc bán hàng đều tạo ra rủi ro về thu nhập.

Nguồn cung cấp chất bán dẫn đang được cải thiện, nhưng "trong số hàng nghìn mặt hàng chúng tôi xử lý, thiếu 10 đến 15 mặt hàng đang ngừng sản xuất", một giám đốc điều hành tại Toyota Tsusho, chi nhánh thương mại của Toyota cho biết.

Một giám đốc điều hành của Aisin cho biết: "Đám mây của sự không chắc chắn sẽ kéo dài đến cuối năm nay". Những khó khăn trong sản xuất đã khiến doanh số Lexus giảm 30% trong tháng 4 đến tháng 6 so với một năm trước đó. Các đơn đặt hàng đối với xe thể thao đa dụng LX và NX cũng đã bị tạm dừng.