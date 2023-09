Hành khách "tụng kinh", hành hung tiếp viên trên máy bay vừa ra viện tâm thần

Theo đó, trong clip lan truyền trên các diễn đàn, nam hành khách mặc đồ nâu, ngồi gần vị trí cửa thoát hiểm liên tục tụng kinh gây náo loạn trên chuyến bay.

Sau đó, người này còn di chuyển ra khỏi chỗ ngồi, có hành vi gây rối, không tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên về an toàn bay. Đáng chú ý, người này còn có hành vi hành hung tiếp viên.



Một số hành khách trên chuyến bay đã bày tỏ sự lo ngại về an toàn bay cũng như cảm thấy bị làm phiền vì hành vi của thanh niên trên.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc về hành vi của hành khách trên. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người này gây uy hiếp an toàn bay, gây rối trật tự công cộng.

Nam hành khách ngồi tụng kinh trên chuyến bay. Ảnh: Facebook Diễn đàn hàng không

Về vấn đề này, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã vào cuộc, xác định hành khách trên là V.T.T đi chuyến bay VN112 hành trình TP.HCM - Đà Nẵng, số ghế 15A. Hành khách này có biểu hiện bất thường không kiểm soát được hành vi, có hành vi hành hung tiếp viên.

Sau khi làm việc xác minh thông tin người thân, hành khách T có giấy ra viện Bệnh viện Tâm thần — Sở y tế thành phố Đà Nẵng, chẩn đoán giai đoạn hưng cảm có loạn thần ( F30.2). Sau khi thống nhất với các bên liên quan đã làm biên bản làm việc và cho người đi cùng viết đơn bảo lãnh, đưa về gia đình để tiếp tục chữa trị.

Theo quy định, các hãng hàng không khi chấp nhận chuyên chở hành khách bị bệnh tâm thần thì phải thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt như: Hành khách bị bệnh tâm thần phải có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của hành khách.

Người này có hành vi không bình thường trên chuyến bay. Ảnh: Facebook Diễn đàn hàng không

Trước đó, tại Tân Sơn Nhất cũng diễn ra sự việc gây đe dọa an toàn bay. Theo đó, tối 10/9, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay ga đi quốc nội, lực lượng an ninh hàng không qua soi chiếu đã phát hiện bên trong hành lý xách tay của hành khách N.V.V, dự định đi chuyến bay VN270 từ TP.HCM - Hà Nội có mang theo 5 viên đạn. Đáng chú ý, các viên đạn này còn nguyên hạt nổ, trên vỏ ghi thông tin D660916.

Qua xác minh làm việc, hành khách V không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên cơ quan chức năng đã cách ly hành khách với vật phẩm, tái kiểm tra trực quan hành khách, hành lý. Đồng thời, bàn giao người và tang vật cho Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý.

Hành vi đưa chất nổ, vật liệu nổ, vũ khí dân dụng, chất cháy vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định của hành khách trên được đánh giá là nguy hiểm, gây đe dọa nghiêm trọng an toàn bay.