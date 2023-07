Hành trình Apple đi đến cột mốc 3.000 tỷ USD

Mọi thứ trở nên căng thẳng vào năm 1985 khi Jobs cố gắng lật đổ Sculley. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của Apple đã đứng về phía Sculley và loại Jobs ra khỏi vị trí quản lý. Jobs tức giận bỏ việc và tiếp tục thành lập NeXT, một công ty máy tính sản xuất các máy trạm tiên tiến mà ông có toàn quyền kiểm soát. Trong ảnh, Steve Jobs của NeXT Computer chụp với chiếc máy tính màu NeXTstation của mình tại cơ sở NeXT ở Redwood City. Ảnh: AP