Jeremy Renner - ngôi sao nổi tiếng với vai diễn Hawkeye trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel gần đây đã chia sẻ về ảnh hưởng sâu sắc của tai nạn xe xúc tuyết từng khiến anh suýt chết vào năm 2023 và hành trình trở lại diễn xuất sau đó. Trên podcast "Smartless", Renner đã trải lòng về những nỗi sợ hãi và thử thách anh phải đối mặt khi tiếp tục sự nghiệp.



Tai nạn vào đầu năm 2023 đã khiến Renner bị thương nặng, bao gồm gãy tám xương sườn, gãy mắt cá chân, gãy chân và xẹp phổi, cùng nhiều chấn thương khác. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các chấn thương, Renner đã hồi phục một cách thần kỳ và hiện đang trở lại với diễn xuất. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. Renner mô tả cảm giác "rất sợ hãi" khi quay lại làm việc và khó khăn trong việc cân bằng giữa thế giới hư cấu của các vai diễn và thực tế cuộc sống của mình.



Hành trình trở lại diễn xuất của tài tử Marvel sau tai nạn kinh hoàng

Nam diễn viên Jeremy Renner đã trải lòng về những nỗi sợ hãi và thử thách anh phải đối mặt khi lựa chọn tiếp tục sự nghiệp sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Men's Health.

Renner thừa nhận rằng, anh thiếu năng lượng cho những vai diễn đặc biệt khó khăn ở giai đoạn hồi phục này. Khi thảo luận về vai diễn Mike McLusky trong "Mayor of Kingstown" của Paramount, anh cho biết: "Tôi đang ở trong một nhân vật mà tôi có thể làm rất tốt và tôi hiểu bộ phim đó, vì vậy tôi có thể dễ dàng nhập vai lại. Nhưng nếu đó là một vai diễn khó nhằn hơn thì tôi sẽ không thể nhận nó".



Sự cống hiến của Renner cho nghề diễn xuất là điều hiển nhiên, nhưng anh thừa nhận những hạn chế do quá trình hồi phục của mình. "Phải mất rất nhiều thời gian để tôi có thể đến trường quay mỗi ngày, suy nghĩ tích cực hơn, cố gắng quay trở lại bản thân như trước khi xảy ra tai nạn", anh nói.

Chế độ tập thể dục của Renner, dưới sự giám sát của huấn luyện viên Cat Cantella, là một phần quan trọng trong quá trình hồi phục. Cantella luôn đảm bảo rằng, nam diễn viên duy trì sức mạnh và sự linh hoạt cần thiết cho các vai diễn của mình. Sự tận tâm của nam diễn viên với vật lý trị liệu và thể dục là minh chứng cho sự cống hiến, nỗ lực của anh trong nghề nghiệp và sức khỏe của mình.



Trở lại màn ảnh của Renner với "Mayor of Kingstown" là một cột mốc quan trọng trong quá trình hồi phục của Renner. Bộ phim đòi hỏi nhiều khả năng về thể chất, đã đặt ra những thách thức, nhưng sự kiên trì của Renner khiến nhiều người ngưỡng mộ. "Ngày đầu tiên, chúng tôi đã phải quay ở trong một nghĩa trang và nhiệt độ lên tới 40 độ", anh chia sẻ.



Jeremy Renner, sinh năm 1971 tại Modesto, California, là một diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vai diễn Hawkeye trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1990, tham gia nhiều phim độc lập và truyền hình trước khi có bước đột phá với vai diễn trong phim "The Hurt Locker" (2008), mang về cho anh đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Renner tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn đa dạng trong "The Town" (2010), "Mission: Impossible – Ghost Protocol" (2011), "The Bourne Legacy" (2012) và loạt phim "Avengers". Năm 2023, anh gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị xe xúc tuyết cán qua người, gây ra nhiều chấn thương nặng. Tuy nhiên, với nghị lực phi thường, Renner đã hồi phục thần kỳ và quay trở lại màn ảnh với "Mayor of Kingstown" vào năm 2024.