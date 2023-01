Tài tử "Hawkeye" vượt qua cơn nguy kịch vì tai nạn khi dọn tuyết

Sáng ngày 3/1, Variety đưa tin, nam tài tử Jeremy Renner hiện đã hoàn thành ca phẫu thuật ngực và chân sau khi gặp tai nạn với xe dọn tuyết. Văn phòng cảnh sát hạt Washoe báo cáo đây là vụ tai nạn nguy hiểm và nạn nhân duy nhất là Renner. Khi đó, ngôi sao sinh năm 1971 đang cố gắng dọn đống tuyết che chắn lối đi quanh ngôi nhà nhưng không may gặp nạn.

"Gia đình của Jeremy muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các bác sĩ đã chăm sóc anh. Đội cứu hỏa và cứu hộ Truckee Meadows, Cảnh sát trưởng hạt Washoe, Thị trưởng thành phố Reno Hillary Schieve và gia đình Carano và Murdock", quản lý nam diễn viên viết. Jeremy Renner đã gặp may bởi sau khi gặp tai nạn, người hàng xóm là bác sĩ đã sơ cứu tình trạng vết thương của anh kịp thời.

Khu vực phía bắc Nevada, nơi căn nhà của nam diễn viên tại vị, bị bao phủ bởi tuyết rơi dày đặc trong cơn bão tuyết diễn ra vào đêm giao thừa, khiến hơn 31.000 người bị mất điện.



Xác nhận với truyền thông, đại diện của tài tử nói: "Jeremy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng không chuyển biến xấu sau khi gặp tai nạn liên quan đến thời tiết trong lúc dọn tuyết. Gia đình luôn túc trực bên Jeremy và anh ấy đang nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất".

Jeremy Renner sinh ngày 7/1/1971 trong một gia đình gồm 4 người anh em tại Modesto, California. Thời niên thiếu, nam diễn viên từng theo học tại học viện cảnh sát địa phương trước khi bén duyên với diễn xuất. Renner từng gây ấn tượng khi có lần đầu đạo diễn kiêm đóng chính trong tác phẩm "Search and Destroy" năm 1996.

Nam tài tử được biết đến với vai Clint Barton, biệt danh Hawkeye, siêu anh hùng có tài xạ tiễn điêu luyện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, anh đóng William Brandt trong loạt phim "Mission Impossible". Tài tử hai lần được đề cử Oscar với các phim "The Hurt Locker" và "The Town". Renner sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa thứ hai series "Mayor of Kingstown", phát sóng trên CBS trong tháng 1/2023.