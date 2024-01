Hành trình truy bắt hung thủ sát hại 6 người, lẩn trốn 43 năm

Tối 7/1 vừa qua, các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Phan Thanh Việt (SN 1952), từ ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về đến Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đối tượng sát hại 6 mạng người, cướp tài sản trốn 43 năm qua.

Cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi dẫn giải đối tượng Phan Thanh Việt.

Cũng như những cán bộ hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, nguyên Phó Trưởng Phòng CSĐT Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là Quảng Ngãi và Bình Định) thời điểm xảy ra vụ án vui mừng khi nhận thông tin bắt được đối tượng của vụ án gây chấn động xảy ra năm 1981, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, năm 1981, thời kỳ bao cấp, khó khăn chồng chất, quản lý xã hội còn nhiều bất cập. Nhiều tội phạm thời đó gây án xong trốn chạy, thay hình đổi dạng, che giấu nhân thân dạt về những nơi hẻo lánh sinh sống rất khó truy tìm. "Trên 40 năm qua, từ thế hệ tôi đến bây giờ thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự. Nhiều lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ nghỉ hưu, chuyển công tác... nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên vụ án đó. Nên khi nghe thông tin lực lượng Công an bắt được đối tượng Việt, ai nấy đều thấy nhẹ lòng. Bởi "món nợ" với gia đình 6 nạn nhân đã trả được", Thượng tá Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.

Được biết vào thới điểm đó, Phan Thanh Việt cùng 4 đồng bọn tổ chức 6 người từ TP Hồ Chí Minh ra huyện Bình Sơn vượt biên nhưng sau đó sát hại cả 6 người để cướp tài sản rồi chia nhau bỏ trốn. Công an tỉnh Nghĩa Bình lúc bấy giờ đã tập trung truy bắt các đối tượng gây án. Đây là vụ án chấn động dư luận trong thời gian dài, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Trong vụ án này đưa ra xét xử và tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo và chung thân 1 bị cáo, 1 bị cáo bị bắn chết khi chống trả lực lượng thi hành công vụ. Riêng Phan Thanh Việt lẩn trốn biệt tích, bị Công an tỉnh Nghĩa Bình quyết định truy nã đặc biệt.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Phan Thanh Việt đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện.

"Khi cán bộ Công an đến nhà và giới thiệu là Công an từ Quảng Ngãi vào là tôi biết Công an đã tìm ra mình rồi. 43 năm nghĩ không bao giờ tìm ra tôi vậy mà tôi vẫn bị bắt", đối tượng Phan Thanh Việt cho biết sau khi bị bắt. Với sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, sự kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm, không quản ngại gian khổ, khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nêu quyết tâm phải bắt được đối tượng bằng mọi cách, không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…

Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các trinh sát của đơn vị đã rà soát hàng trăm địa điểm trên mọi miền đất nước, gặp hàng trăm người thân, bạn bè của đối tượng để tìm manh mối, nhưng không ai biết ông ta đang ở đâu, làm gì. Không bỏ cuộc, nhóm trinh sát tiếp tục lần theo các đầu mối, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm người nghi vấn có bàn tay bị cụt nhiều ngón.

"Thời gian càng trôi, thông tin về đối tượng ngày càng mờ mịt nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi chưa từng nản chí, vẫn âm thầm cóp nhặt những thông tin liên quan và quyết tâm truy bắt cho bằng được đối tượng", Thượng tá Trần Minh Thành chia sẻ thêm. Cuối năm 2023, từ một nguồn tin ở Cà Mau, có người đàn ông có bàn tay giống đối tượng Phan Thanh Việt, các trinh sát tỏa về tỉnh cuối cùng cực Nam của Tổ quốc, phối hợp với các đồng nghiệp khoanh vùng, truy vết. Mọi nỗ lực đã mang lại kết quả, khi trinh sát chắp vá các dữ liệu, phác họa hành trình bỏ trốn của đối tượng…