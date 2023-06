Theo trình bày của nạn nhân, vào trưa 11/4, khi đang sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép tại tuyến kênh thủy lợi thuộc ấp Phương Quới C, xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) thì có một nam thanh niên lạ mặt đi đến tự xưng là cán bộ Công an, đang công tác tại Đội An ninh thuộc Công an huyện Phụng Hiệp.

Nam thanh niên yêu cầu người sử dụng xung điện đưa 2.000.000 đồng và hẹn ngày hôm sau đến Công an xã Vị Bình (huyện Vị Thủy) để hoàn tất thủ tục đóng phạt.

Nam thanh niên tự xưng là cán bộ Công an, đang công tác tại Đội An ninh thuộc Công an huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Người dân cung cấp

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người đàn ông sử dụng xung điện năn nỉ giảm mức tiền phạt, nam thanh niên đồng ý và nhận 500.000 đồng của người vi phạm rồi nhanh chóng rời đi.

Cũng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) nhưng lần này là một đối tượng nữ giả danh là cán bộ Công an huyện đang công tác tại Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cụ thể, ngày 14/4, một chủ cơ sở kinh doanh tại ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương nhận được điện thoại từ một người phụ nữ xưng đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Sau khi hỏi về thông tin của chủ cơ sở, người phụ nữ này thông báo đến chủ cơ sở kinh doanh là đến ngày 25/4, Công an tỉnh Hậu Giang có phối hợp với Công an huyện Phụng Hiệp để tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh.

Người phụ nữ này còn viện dẫn lý do thời gian tập huấn ngắn nên lực lượng Công an có chuyển một bưu phẩm gồm các tài liệu và thư mời tập huấn chuyển phát nhanh cho chủ cơ sở. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở cần đóng 490.000 đồng khi nhận bưu phẩm để làm lệ phí cấp giấy chứng nhận sau khi tập huấn xong.

Nhằm đánh lừa tâm lý bị hại, người phụ nữ còn căn dặn chủ cơ sở kinh doanh, nếu có vấn đề thắc mắc, đến liên hệ Công an huyện Phụng Hiệp để được hỗ trợ.

Do nghi ngờ người phụ nữ này có dấu hiệu lừa đảo nên chủ cơ sở đã trình báo với Công an huyện và phát hiện không có việc thông báo tập huấn trên.