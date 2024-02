"Hậu Pháo" bị khởi tố, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói gì về dự án sân bay Nha Trang?

Sáng 28/2, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại dự án Sân Bay Nha Trang (Khánh Hòa) hiện nay Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa nộp với số tiền trên 11.994 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan; khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội, tại Nha Trang, một góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Tâm

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi 'Hậu Pháo') - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Liên quan đến dự án Sân Bay Nha Trang, trao đổi với PV Báo Dân Việt/NTNN, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Dự án này đã dừng lâu nay rồi và hiện nay các cơ quan điều tra vẫn đang làm".

Dự án sân bay Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Công Tâm

Tại Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, do ông Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT vừa bị bắt, được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện 3 dự án BT ( Xây dựng - Chuyển giao).

Tổng vốn đầu tư 3 dự án BT là hơn 3.261 tỷ đồng, các dự án gồm: Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang; nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội.

Theo ghi nhận của PV, dự án sân bay Nha Trang đã dừng hoạt động, phía bên ngoài đã đóng kín cửa khó vào được và che bằng hàng trăm tấm tôn. Còn phía bên trong cỏ mọc um tùm, xung quanh rào rất kín.

Dự án sân bay Nha Trang cỏ mọc um tùm. Ảnh: Công Tâm

Sân bay Nha Trang rộng hơn 186ha, nằm ở trung tâm thành phố, có mục đích quân sự và phục vụ các chuyến bay chở khách. Từ năm 2004, sau khi sân bay Cam Ranh hoàn thành, sân bay Nha Trang ngừng đón khách, trở thành căn cứ quân đội. Đến năm 2009, một phần đất nơi đây được giao cho địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Vào năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 62,3 ha đất tại sân bay Nha Trang giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch, để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Sân bay Nha Trang đóng kín cửa, che hàng trăm tấm tôn. Ảnh: Công Tâm

Liên quan đến vấn đề trên, nguồn tin từ Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho hay, dự án sân bay Nha Trang chưa thể triển khai được, đây là đất quốc phòng cơ quan chức năng chưa bàn giao các nút. Hiện nay, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa nộp hơn 11 ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Công trình nút giao thông Ngọc Hội được thiết kế 4 nhánh. Ảnh: Công Tâm

Riêng dự án công trình nút giao thông Ngọc Hội nằm giữa đường sắc Bắc - Nam với đường 23 Tháng 10, 19 Tháng 5 (xã Vĩnh Hiệp và phường Ngọc Hiệp) có tổng vốn hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo thiết kế, nút giao Ngọc Hội có 4 nhánh cầu vượt gồm; Nhánh N1, N2, N3, N4. Dự án khởi công cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, quá trình thi công bị chậm tiến độ, chủ đầu tư nhiều lần xin gia hạn. Với sự chỉ đạo của tỉnh và các sở, ngành hiện nay dự án này cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Còn dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội (còn gọi là đường Vành đai 2) tổng trị giá đất tạm tính khoảng 1.099 tỷ đồng. Sau thời gian thi công, nhánh phía Nam của dự án Đường vành đai 2 dài gần 6km (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến nhánh N2 nút giao thông Ngọc Hội) hoàn thành, đưa vào khai thác.