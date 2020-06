HDBank “duyệt” kế hoạch chia cổ tức tới 65%

Sáng nay, Ngân hàng TMC Phát triển TP.HCM (HoSE: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2020.

Khách hàng giao dịch tại HDBank (Ảnh: IT)

Theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội, năm 2019, HDBank ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2018.

Cụ thể, tổng tài sản HDBank đạt 229.477 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng đạt 153.004 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018, trong đó mảng tín dụng Xanh thể hiện vai trò tiên phong của HDBank hiện nay. Tổng huy động vốn đạt 203.869 tỷ đồng.

HDBank tiếp tục giữ được chất lượng tài sản vượt trội, tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành với 1,36% bao gồm tài chính tiêu dùng, trong đó nợ xấu riêng lẻ ngân hàng chỉ 0,98%.

Đến cuối năm 2019, quy mô hoạt động của HDBank đã được mở rộng lên tới 286 điểm giao dịch, cùng với đó là ngân hàng có mạng lưới điểm giao dịch tài chính phủ rộng khắp cả nước với hơn 17.000 điểm. Số lượng CBCNV đạt hơn 14.500 người.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 tăng 13%

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính: Tổng tài sản đạt 305.372 tỷ đồng, tăng 33% so với 2019; huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng lên 177.970 tỷ đồng. Theo đó, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với 2019.

Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,69% và 20,02%.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank trình báy tờ trình về việc chia cổ tức lên tới 65%. (Ảnh: Quốc Hải)

Với HDSAISON, HĐQT cũng đề ra kế hoạch chuyển đổi toàn công ty TNHH sang công ty cổ phần, tiếp tục phát triển quy mô.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, HDBank chú trọng tăng thu nhập dịch vụ, ngân hàng số, các sản phẩm bán chéo tới khách hàng các đơn vị trong hệ sinh thái và đối tác chiến lược; cung cấp sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng.

Tại Đại hội, HDBank cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

Cụ thể, với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu (CP) sẽ nhận được 50 CP phát hành thêm. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 482,96 triệu CP, tương đương giá trị gần 4.830 tỷ đồng theo mệnh giá.

Với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phân phối là 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận 15 CP thưởng phát hành thêm. Qua đó, HDBank dự kiến phát hành 144,89 triệu CP, tương đương giá trị 1.449 tỷ đồng theo mệnh giá.

Theo HDBank, nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.

Cổ đông HDBank đăng ký tham gia đại hội.

Như vậy, với tổng số tiền hơn 6.278 tỷ đồng thu được sau khi phát hành thêm cổ phiếu, HDBank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc đầu tư trụ sở mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đồng thời trích 3.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Thời điểm thực hiện chia cổ tức sẽ chia làm 3 đợt, đợt 1 là 30%, lần 2 là 35%, dự kiến sẽ bắt đầu từ quý 4.

Nếu phát hành thành công, HDBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỷ đồng lên mức hơn 16.088 tỷ đồng trong năm 2020.

Phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Tại đại hội, HDBank trình phương án phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (chương trình EMTN). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Mệnh giá trái phiếu tối thiểu là 50.000 USD và là bội số của 1.000 USD. Trái phiếu được phát hành dự kiến kỳ hạn tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm với lãi suất của từng đợt phát hành trái phiếu là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác do HĐQT quyết định tùy điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình

Số trái phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore trong thời gian từ 2020-2024.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu quốc tế trên nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của HDBank. Ngoài ra, HDBank cũng sẽ đầu tư vào hệ thống hạ tầng, công nghệ thông tin, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

HDBank cũng xác định 2020 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trên nền tảng Big Data đồng thời thực hiện số hóa quy trình, kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ và toàn bộ hoạt động ngân hàng, là một bước đổi mới quyết định trong điều kiện thế giới bước vào giai đoạn về kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế.



Tại đại hội, toàn bộ các báo cáo và tờ trình của HĐQT bao gồm chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2019 tổng cộng 65% đã được cổ đông thông qua với sự đồng thuận nhất trí cao…