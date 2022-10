HDBank thúc đẩy phát triển Thuận An thành "Phố Wall" của tỉnh Bình Dương

Tiền thân của HDBank Thuận An – Bình Dương là HDBank Hòa Lân - Bình Dương. Trụ sở mới của HDBank tọa lạc tại đường ĐT743 Khu phố 1b, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Địa điểm này là đầu mối giao thông giữa thành phố Thuận An với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh. Song song, trụ sở mới của HDBank được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, khang trang,cùng đội ngũ cán bộ nhân viên, được tuyển chọn, đào tạo bài bản.



HDBank Thuận An – Bình Dương hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

HDBank Thuận An – Bình Dương cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cần thiết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi; Tiếp nhận vốn đầu tư & phát triển của các tổ chức trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn, trung và dài hạn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu & các giấy tờ có giá; Dịch vụ thanh toán giữa khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng nhà nước cho phép.

Với những ưu điểm trên, HDBank Thuận An – Bình Dương được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển tiềm lực kinh tế địa phương đồng làm tươi mới giao diện của trung tâm tài chính của thành phố. Đặc biệt, HDBank là trong số các ngân hàng vừa được NHNN điều chỉnh phân bổ thêm hạn mức tín dụng. Đây là điều kiện thuận lợi để HDBank đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân đối với các khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ được lãi suất, đưa chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước vào thực tế và thúc đẩy hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội 2022-2023.

Trong không khí tưng bừng của lễ khai trương, HDBank Thuận An – Bình Dương cũng dành nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch cùng với nhiều chương trình khuyến mãi

Theo quy hoạch từ UBND tỉnh Bình Dương, các địa phương của tỉnh vẫn giữ định hướng là các trung tâm công nghiệp của miền Nam. Riêng Thuận An - nơi có cơ sở hạ tầng tốt, với hàng loạt các trung tâm thương mại, trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, sân golf sẽ được quy hoạch thành trung tâm đô thị, dịch vụ của tỉnh, đưa ngành dịch vụ - tài chính - công nghệ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, vượt qua sản xuất công nghiệp, hình thành cộng đồng nhân lực cao cấp, giảm bớt tỷ trọng lao động phổ thông.