HĐND tỉnh Quảng Nam tạm dừng cuộc họp vì sự cố khói xuất hiện trong hội trường

Tội phạm ở Quảng Nam tăng cao, diễn biến phức tạp

Ngày 11/7, cả hai ngành Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đều báo cáo trước HĐND tỉnh về tội phạm tăng cao trong những tháng đầu năm 2023 và diễn biến phức tạp.

Ông Trần Hoài Nam - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 được các cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố 625 vụ/1.208 bị can, tăng 119 vụ/323 bị can.

"Nhìn chung tội phạm trên tất cả lĩnh vực đều tăng, trong đó tăng đáng lể là tội phạm về trật tự xã hội. Đáng lưu ý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đánh bạc, lừa đảo chiến đoạt tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tội phạm được phát hiện khởi tố trong kỳ tăng có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu xuất phát từ quản lý kinh tế - xã hội ở một số lĩnh vực, địa phương còn thiếu sót, sơ hở chưa được khắc phục kịp thời; một số người lao động nhưng thích hưởng thụ, đạo đức, thuần phong mỹ tục xã hội xuống cấp dẫn đến phạm tội; vẫn còn một số bộ phận người dân lơ là, mất cảnh giác hoặc vì hám lợi, nhẹ dạ cả tin, hoặc không dám can thiệp, đấu tranh, ngăn chặn, tố cáo các hành vi vi phạm và tội phạm. Bên cạnh đó, các đối tượng nghiệm ma túy ngày càng tăng, nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành khác đến địa phương phạm tội liên quan đến ma túy và phạm tội khác", ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Hoài Nam, đối với tội phạm về trật tự xã hội, đến nay đã khởi tố 241 vụ/669 bị can, tăng 46 vụ/266 bị can, chiếm tỷ lệ cao là tội "Cố ý gây thương tích", "Đánh bạc", "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ngoài ra, tội phạm về kinh tế, sở hữu và môi trường đã khởi tố mới 255 vụ/ 261 bị can để điều tra, tăng 36 vụ/ 3 bị can, trong đó chiếm tỷ lệ cao và tăng đáng kể là tội "tội trộm cắp tài sản", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, tội phạm về tham nhũng, chức vụ đã khởi tố 7 vụ/28 bị can, tăng 2 vụ/17 bị can, trong đó có 3 vụ/15 bị can về tội "Nhận hối lộ", 3 vụ/9 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ", 1 vụ về tội "Giả mạo trong công tác", 2 vụ về tội "Đưa hối lộ", 2 vụ về tội "Môi giới hối lộ".

Trong khi đó, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/1 đến 31/3/2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 2.743/4.994 vụ, việc các loại; còn lại 2.251 vụ, đạt tỷ lệ 54,9%. Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số loại tội phạm như tội "Giết người" thụ lý 38 vụ/76 bị can, các tội phạm về ma túy 29 vụ/65 bị can, tội Trộm cắp tài sản thụ lý 117 vụ/149 bị can. Đối với giải quyết, xét xử các vụ việc hôn nhân gia đình, Tòa án nhân dân hai cấp Quảng Nam đã giải quyết 1.483/1.920 vụ việc.

"Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xin ly hôn tập trung nhiều nhất là do mâu thuẫn gia đình 1.390 vụ, do nghiệm ma túy, cờ bạc, bia rượu, ngoại tình, mâu thuẫn về kinh tế 37 vụ...", ngành Tòa án nhân dân tỉnh cho biết.