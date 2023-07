6 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam chỉ cấp mới 1 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 1 triệu USD

Sáng 11/7, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chưa đạt tiến độ dự toán; Quảng Nam đang đẩy mạnh các giải pháp tín dụng được tập trung triển khai để phục hồi, phát triển kinh tế.

Quảng Nam xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung

Ông Lê Trí Thanh cho biết, 6 tháng đầu năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước giảm 9,2% so với cùng kỳ.

Quy mô nền kinh tế ước đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm các tỉnh thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: T.H

Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp giảm 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 30%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 29,87% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng giảm 16,4% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4.566 nghìn lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng, tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Đối với sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, nền nhiệt độ cao, lượng mưa bổ sung nhiều, thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng phát triển và nuôi trồng thủy sản. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 0,43% so với tháng 5/2023 và tăng 2,59% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,06% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam chỉ cấp mới 1 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 1 triệu USD. Trong ảnh, một số dự án đầu tư triển khai trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Đến ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.646 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 57% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 3/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, xếp vị thứ 2/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong đó, thu nội địa 9.910 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 67% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 2/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, xếp vị thứ 1/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung", ông Thanh cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, đối với nguồn vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, qua 6 tháng ước đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư công năm 2023 là 7.778.766 triệu, xấp xỉ bằng năm 2022.

Tuyến đường ven biển Quảng Nam đi qua huyện Núi Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: T.H

Đến ngày 30/6, vốn đầu công năm 2023 giải ngân 1.903.891 triệu đồng, đạt 20,6%; trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân 1.497.556 triệu đồng, đạt 19,3%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân 406.335 triệu đồng, đạt 27,5%...

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 2 nhiệm vụ, với 5 dự án với tổng mức đầu tư 621 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2023, tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho tất cả các dự án thuộc chương trình và giải ngân 37,3 tỷ đồng, đạt 6%.

Đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam còn thấp, doanh nghiệp trong nước giảm quy mô và hoạt động; công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được tập trung đẩy mạnh; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng.

Đến nay, cả tỉnh có 642 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đã cấp mới 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 1 triệu USD; theo đó, tổng số dự án FDI còn hiệu lực là 194 dự án với tổng vốn đầu tư 6,06 tỷ USD. Cấp phép cho 7 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.412 tỷ đồng, tổng số dự án trong nước còn hiệu lực 902 dự án với tổng vốn đầu tư 240 nghìn tỷ đồng.

Một số tuyến đường lớn được đầu tư tại Quảng Nam để phát triển kinh tế. Trong ảnh, tuyến đường ven biển Quảng Nam đã đưa vào sử dụng. Ảnh: T.H

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 Quảng Nam lọt vào top 30, tăng điểm (từ 66,24 điểm lên 66,62 điểm), nhưng tụt 3 bậc (từ 19 xuống 22/63 tỉnh, thành phố) so năm 2021.

"Tình hình KT-XH 6 tháng năm 2023 đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như, một số nguồn thu ngân sách nhà nước đạt thấp; tăng trưởng kinh tế giảm sâu so với cùng kỳ.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng giảm sâu so với cùng kỳ; ngành du lịch, dịch vụ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn; chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm.

Một số cây cầu lớn nối các bờ sông ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Đối với giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, công tác BT-GPMB còn nhiều vướng mắc. Công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới tại một số địa phương còn chậm.

Tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phục hồi và phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn yếu tố khó lường; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…", ông Thanh nhấn mạnh.