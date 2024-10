Hé lộ 2 "cao thủ" học lớp 10 thi vượt cấp đội tuyển quốc gia Toán lớp 12 ở Hà Nội

Hà Nội mới đây vừa công bố quyết định về việc thành lập các đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi quốc gia năm học 2024 - 2025 gồm 260 học sinh cho 13 đội tuyển Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Nhật. Trong đó, môn Toán có 20 em.

Đây là cuộc thi thử sức của đa số học sinh lớp 12, số học sinh lớp 11 thi vượt cấp không nhiều. Tuy nhiên, năm nay trong đội tuyển Toán có 2 em đang học lớp 10 là em Hà Mạnh Hùng, lớp 10 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Hà Đăng An, Lớp 10G0, Trường THCS và THPT Newton.

Hà Mạnh Hùng có số điểm trong vòng chọn đội tuyển quốc gia là 28,5, đứng thứ hạng 9. Trước đó, tại kỳ thi tuyển lớp 10 công lập năm học 2024-2025, Hùng đạt 9,5 điểm Toán chuyên, 10 điểm Toán chung, 10 điểm tiếng Anh và 8,25 điểm Văn. Em đã đỗ thủ khoa đầu vào chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hà Mạnh Hùng giành nhiều thành tích về Toán. Ảnh: NVCC

Cũng trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Hùng đỗ thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với điểm môn Toán chuyên gần tuyệt đối là 9,75 điểm. Em cũng được tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; Nhận học bổng vào lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Hà Mạnh Hùng là gương mặt học sinh tiêu biểu của ngôi trường danh tiếng này. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa và khoa học của Hà Nội năm học 2023-2024, Hà Mạnh Hùng là thủ khoa cấp quận và giành giải Nhất cấp thành phố môn Toán. Kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) 2021 tại Indonesia, Hà Mạnh Hùng mang về 1 trong 2 chiếc huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam khi đang là học sinh lớp 6.

Kỳ thi Toán học trẻ quốc tế (IMC) 2021, Hà Mạnh Hùng là 1 trong 9 học sinh Hà Nội giành huy chương bạc. Cũng tại kỳ thi này năm 2022, em giành huy chương vàng ở cấp độ lớp 8 khi là đang học sinh lớp 7.

Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions - AMC8) 2022, Hà Mạnh Hùng lọt vào top 1% thí sinh điểm cao trên toàn thế giới với 24/25 điểm. Trước đó, tại kỳ thi AMC8 2021, em giành số điểm tuyệt đối 25/25, là thí sinh nhỏ tuổi đạt điểm cao nhất.

Theo nhận xét từ giáo viên của Hùng, trong nhiều năm học, em luôn nằm trong top đầu đội tuyển thi học sinh giỏi Toán của trường. Ngoài giỏi Toán, Hùng còn giỏi cả tiếng Anh và hay tham gia thi Toán - Tiếng Anh. Bố mẹ Hùng rất chăm chút đến học tập của con nên em học đều tất cả các môn. Hùng từng là thủ khoa đầu vào lớp 6 của trường.

Hà Đăng An, học sinh lớp 10G0 Trường THCS và THPT Newton. Ảnh: FPNT

Em Hà Đăng An, học sinh lớp 10G0 Trường THCS và THPT Newton cũng là học sinh giành nhiều thành tích xuất sắc với môn Toán. Trước đó, khi học lớp 9, An giành giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán. Kỳ thi lớp 10 công lập, An đỗ vào chuyên Toán của các trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên Đại học Sư phạm. An cho biết yêu thích môn Toán từ năm lớp 6, khi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của Trường THCS Nam Từ Liêm.