Dù đã bị cảnh sát điều tra vì sử dụng chất cấm nhưng scandal liên quan đến tài tử Yoo Ah In vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo tờ JoongAng Daily, ngày 11/4, một số chi tiết mới về lối sống "buông thả" của nam diễn viên đã được tiết lộ. Những thông tin này khiến công chúng càng thêm thất vọng với lối sống của Yoo Ah In, người được xem là "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn".

Hé lộ cách "ảnh đế" Yoo Ah In sử dụng chất cấm

Ảnh đế Yoo Ah In. (Ảnh: IT).

Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, nhiều người đã chứng kiến Yoo Ah In thường xuyên đến những hộp đêm, bar cùng người mẫu, phát thanh viên vào thứ 7 hàng tuần. Có những người còn nghi ngờ rằng nam diễn viên này đã sử dụng ma túy trong những buổi tiệc tùng tại những địa điểm này, dựa trên những biểu hiện bất thường của anh ta.

Một số nhân chứng cũng cho biết, họ đã thấy Yoo Ah In và nhóm bạn hút thuốc tại những hộp đêm, nhưng mùi khó chịu từ những vật dụng này không giống như mùi thuốc lá thông thường. Điều đáng ngờ hơn cả là Yoo Ah In và đám bạn của anh ta ít khi uống rượu, nhưng vẫn rời khỏi những địa điểm này trong trạng thái say khướt, mơ màng.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết, Yoo Ah In đã mất tích khỏi những hộp đêm, bar tại Itaewon trong một thời gian ngắn sau sự cố giẫm đạp vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, nam diễn viên lại quay trở lại những buổi tiệc tùng từ cuối năm đó. Đến đầu năm nay, khi anh bị cảnh sát điều tra về việc sử dụng chất cấm, anh ta mới thực sự biến mất khỏi những hộp đêm và bar tại Itaewon.

Yoo Ah In đã xin lỗi dư luận hồi đầu tháng này. (Ảnh: IT).

Ngoài ra, tờ Kookmin Ilbo còn tiết lộ về thủ đoạn tinh vi mà Yoo Ah In và đám bạn của anh ta đã dùng để lén lút sử dụng ma túy trong những buổi tiệc tùng tại hộp đêm. Theo đó, tài tử Veteran thường đến club có ánh sáng yếu để tránh bị nhận diện, bên cạnh đó, anh ta thường chọn những chỗ ngồi có vị trí khuất.

Yoo Ah In (sinh ngày 6/10/1986) tên thật là Uhm Hong Sik, nhưng anh được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Yoo Ah In.

Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình "Sharp 1" vào năm 2003 và trở nên nổi tiếng vào năm 2010 với bộ phim cổ trang "Sungkyunkwan Scandal". Kể từ đó, anh đã xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như "Punch" (2014), "Veteran" (2015), "The Throne" (2015), "Chicago Typewriter" (2017) và "Burning" (2018).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Yoo Ah In còn được biết đến với gu thời trang và được mệnh danh là một trong những mỹ nam ăn mặc đẹp nhất Hàn Quốc.

Yoo Ah In đã giành được một số giải thưởng cho diễn xuất của mình, bao gồm Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong lĩnh vực truyền hình năm 2011 và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2015.

Yoo Ah In hiện đang vướng bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp liên quan tới ma túy. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.