Mới đây, theo On, Yoo Ah In đã hoàn tất quá trình lấy lời khai kéo dài 12 tiếng tại sở cảnh sát Mapo-gu, Seoul. Anh ra về với vẻ mặt mệt mỏi vào 21h ngày 27/3 (giờ địa phương). Yoo Ah In bị cáo buộc đã tiêm propofol 73 lần chỉ trong năm 2021 - một con số quá lớn khiến Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc phải yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra.

Yoo Ah In khóc lóc, xin lỗi dư luận. (Ảnh: IT).

"Ảnh đế" Yoo Ah In khóc lóc, xin lỗi vì dùng chất cấm

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc. Yoo Ah In đã cúi đầu xin lỗi dư luận. "Vì những chuyện sai trái, tôi đã khiến những người yêu quý mình phải phiền lòng. Tôi từng sai lầm khi nghĩ rằng hành động của tôi không làm hại đến ai. Tuy nhiên, vì kiểu suy nghĩ này nên cuộc sống của tôi đang tụt dốc thê thảm. Tôi xin tự kiểm điểm và xin lỗi tất cả vì những hành động sai lầm của bản thân", nam diễn viên nói.

Yoo Ah In thừa nhận dùng chất cấm, xin lỗi dư luận. (Ảnh: IT).

"Ảnh đế" cho biết, anh hiểu được sự tức giận của công chúng. Anh đang cố gắng thẳng thắn đối mặt với dư luận và vượt qua khủng hoảng. "Thừa nhận sai lầm này, chính là cơ hội để tôi quay trở lại cuộc sống lành mạnh trước kia", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Cảnh sát Hàn Quốc cho hay, họ đã tịch thu hai chiếc điện thoại của Yoo Ah In và phân tích các cuộc trò chuyện trong tám năm. Các báo cáo pháp y kéo dài tới 10.000 trang hồ sơ và họ đã thu giữ và khám xét cả phòng khám và nhà của nam diễn viên. Nhân viên phòng khám, nhân viên công ty của Yoo Ah In cũng như những người quen của anh đều đã được triệu tập. Cuộc điều tra này kéo dài đến 50 ngày.

Theo Korea Times, ngành công nghiệp diễn xuất đã chao đảo với scandal của "ảnh đế" Yoo Ah In. Bên cạnh đó, những thương hiệu hợp tác với Yoo Ah In cũng chịu tổn thất không nhỏ.

Thương hiệu thời trang MUSINSA coi diễn viên họ Yoo là "con cưng", thậm chí tạo cả một nhân vật ảo mang tên MU Ah In để quảng bá. Tuy nhiên, mới đây họ đã xóa tất cả dấu vết liên quan đến Yoo Ah In khỏi các kênh bán hàng.

Tài tử "Veteran" xuất hiện đầu tiên trước công chúng vào năm 2004 qua tác phẩm "Sharp" của KBS 2TV. Sau màn hợp tác tốt đẹp, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" tiếp tục tham gia loạt phim truyền hình của nhà đài này, bao gồm: "April Kiss"; "Drama City"; "Strongest Chil Woo"; "He Who Can't Get Married"; "Sungkyunkwan Scandal"…

Yoo Ah In hiện đang vướng bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp liên quan tới ma túy. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.