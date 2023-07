Theo đó, đêm chung kết DIFF 2023 sẽ có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng với những tiết mục ấn tượng, hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu.



Mở màn đêm chung kết DIFF là ca sĩ Văn Mai Hương cùng hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế sẽ trình diễn liên khúc "Take me to the sun" và "Hương". Nhịp điệu vui vẻ của bài hát hứa hẹn mang đến không khí sôi động bên dòng sông Hàn. Trong khi đó, ca sĩ Mai Tiến Dũng mang "Together Việt Nam" đến sân khấu chung kết DIFF 2023; ca sĩ Minh Ngọc trình diễn "Về Đà Nẵng cùng em".

Sân khấu DIFF 2023 tối 24/6. Ảnh: D.B

Đặc biệt, ca sĩ Văn Mai Hương và Mai Tiến Dũng sẽ kết hợp tái hiện ca khúc nhạc kịch nổi tiếng "A whole new world" từ bộ phim hoạt hình kinh điển "Aladdin". Với minh họa của hàng trăm nghệ sĩ quốc tế từ vũ đoàn Ba Na Hills, tiết mục hứa hẹn sẽ là điểm nhấn, đưa du khách chu du vào một thế giới cổ tích huyền diệu, một "thế giới không khoảng cách".

Đặc biệt, ca sĩ Thu Minh sẽ "đốt cháy" sân khấu chung kết DIFF trong thời gian chờ đợi công bố kết quả. Bản mashup "Sống như ta 20" và "Cứ thế mà đi" với vũ đạo khỏe khoắn và đầy sắc màu của những nghệ sĩ quốc tế sẽ khiến không khí chờ đợi kết quả đội chiến thắng càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Sân khấu DIFF 2023 với thiết kế hiện đại và ứng dụng nhiều công nghệ mới là điểm nhấn ấn tượng cho mùa DIFF năm nay sẽ tiếp tục bừng sáng trong đêm 8/7.

Theo BTC, với công nghệ LED laser tân tiến và khung giàn đèn có thể nâng hạ một góc 87 độ, cùng với hệ thống nhạc nước đặc sắc, sẽ góp phần giúp màn thể hiện của các nghệ sĩ được bùng nổ.

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" sẽ là màn so tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Ý và Pháp. Ảnh: D.B

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" sẽ là màn so tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Ý và Pháp diễn ra vào tối nay (8/7). Vượt qua các đối thủ ở vòng loại, đến nay, hai đội đang chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao nhất để chinh phục ngôi vị quán quân DIFF 2023.