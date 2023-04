Ngày 27/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can là cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải và 2 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ông Bùi Hồng Hương - Trưởng phòng 2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên về vụ án. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 19/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can. Trong đó, 6 trường hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên bao gồm: Nguyễn Quang Vinh (Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên); Bùi Xuân Trưởng (Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên); Nguyễn Thư Hoàn (công chức – Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên); Ngô Khương Duy, Dương Anh Tuân, Trần Thanh Tùng (công chức – chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên).

4 trường hợp còn lại là cán bộ thuộc 2 trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm: Nguyễn Xuân Phong (Phó Trưởng khoa Ô tô Việt Bắc, Phân hiệu Đào tạo Việt Bắc, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam); Lê Đức Tùng (Trưởng khoa Ô tô Thái Nguyên, Phân hiệu Đào tạo Việt Bắc, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam); Trần Ánh Thương (Trưởng khoa Ô tô Sông Công, Phân hiệu Đào tạo Việt Bắc, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam); Nguyễn Nam Hà (giáo viên Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông, vận tải Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Thái Nguyên).

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên chuyển quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 20/4/2023, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can nêu trên về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" theo Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hiện tại, vụ án đang được các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.