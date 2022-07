Hé lộ hậu trường Đấu trí tập 5, Tuấn và Khải bị công an bắt tại trận khi đang đàm phán

Bộ phim Đấu trí đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả theo dõi bởi những tình tiết gay cấn xoay quanh vụ đại án nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19. Trong tập 5 được phát sóng tối ngày 22/7 nhân vật Khải và Tuấn đã bất ngờ bị công an ập vào bắt tại trận trong lúc đang đàm phán ăn chia lợi nhuận.

Hậu trường cảnh Tuấn "nháy" và Khải vị công an "bắt tại trận". (Nguồn: VTV Go)

Hậu trường Đấu trí tập 5 có gì thú vị?

Để có được cảnh quay chân thực và chất lượng nhất gửi đến khán giả là sự nỗ lực làm việc của cả một ê-kíp. Mới đây, hậu trường thực hiện cảnh quay này đã được VTV hé lộ. Từng chi tiết được đoàn làm phim trau chuốt tỉ mỉ. Phân cảnh Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) cùng lực lượng công an đột nhập vào căn phòng vây bắt Khải và Tuấn diễn ra trên phim rất nhanh gọn. Nhưng thực tế khi theo dõi video hậu trường khán giả mới thấy rằng cách diễn viên và ê-kíp phải quay đến 6 lần để lấy các góc máy khác nhau tạo nên một phân cảnh hoàn thiện.

Không chỉ tỉ mỉ với từng góc máy, những chi tiết nhỏ nhất như chữ ký của Khải (diễn viên Anh Tuấn) và Tuấn (diễn viên Doãn Quốc Đam) trên bản hợp đồng cũng được đội ngũ kỹ thuật vô cùng trau chuốt. Trước khi vào bấm máy diễn viên và ê-kíp xem xét kỹ lưỡng đặt bút ký như thế nào để lên hình cho "đúng quy trình".

Tuấn "nháy" và Khải có cuộc gặp gỡ tại resort Đồng Xanh. (Ảnh chụp màn hình)

Trên phim khán giả có thể thấy nét ký trên bản hợp đồng thương thảo của Khải và Tuấn do diễn viên Anh Tuấn và Doãn Quốc Đam thực hiện. Tuy nhiên, trong video hậu trường được hé lộ, người đặt bút ký trên phim lại là một thành viên khác trong ê-kíp đã mặc áo vest của Doãn Quốc Đam để thực hiện cảnh quay. Khán giả nhận xét chữ ký của Tuấn "nháy" khi lên hình rất chuyên nghiệp. Có thể thấy rằng, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy, xuất hiện trên phim vài giây nhưng ê-kíp vô cùng cầu toàn và chỉn chu.

Trong tập 5 phim Đấu trí vừa phát sóng, nhiều tình tiết "nóng" được đưa ra. "Đánh hơi" được sự bất ổn trong vụ buôn bán kit test, Khải (Anh Tuấn) quyết định rút vốn khỏi công ty Khải Tuấn. Tại resort Đồng Xanh (tỉnh Đông Bình) Khải đặt bút ký hợp đồng do Tuấn (Doãn Quốc Đam) đề ra và yêu cầu Tuấn xóa hết dấu vết liên quan đến mình.

Công an vây bắt Khải và Tuấn khi vừa đặt bút ký hợp đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Vừa đặt bút ký hợp đồng, Khải và Tuấn đã bị công an đột nhập và vây bắt. Cùng lúc đó, lực lượng công an đã ập tới khám xét chỗ ở của Tuấn và công ty Khải Tuấn. Hai công ty Vạn Vân và An Sinh đang hợp tác cũng bị lực lượng chức năng điều tra.

Sau khi kiểm tra thông tin nhập liệu, công an tìm ra công ty An Sinh bán chất DX02 cho Khải Tuấn với đơn giá 25.900 tỷ đồng.

Dù đã bắt được Tuấn và thành công bước đầu, Đại úy Vũ (Thanh Sơn) vẫn bày tỏ sự băn khoăn với Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) rằng liệu người đứng sau chống lưng và thao túng vụ nâng khống giá kit xét nghiệm là ai?

"Nhân tố bí ẩn" xuất hiện trong những phút cuối tập 5. (Ảnh chụp màn hình)

Cuối tập 5, nhân vật ông Đức (nghệ sĩ Vĩnh Xương) - Chủ tịch Tập đoàn Thành Đông lộ diện, ông ta cho người tìm hiểu về tất cả các dự án mà Tuấn đầu tư tại Đông Bình. Có vẻ như sự xuất hiện của nhân vật này sẽ khiến cho vụ án kit test xét nghiệm còn nhiều tình tiết ẩn khuất.

Mọi diễn biến phim đang được khán giả theo dõi, liệu Tuấn "nháy" bị bắt, chuyên án kit test đã đến lúc hạ màn?