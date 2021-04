Tờ The Wall Street Journal của Mỹ viết, các trang thiết bị mà Kiev có thể nhận được từ Washington bao gồm "tên lửa phòng không, chống hạm và chống tăng và các hệ thống tấn công tác chiến-chiến thuật".



Theo chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, hiện tại Ukraine rất có thể đã triển khai ở phía Đông Nam nước này các hệ thống tác chiến điện tử (EW) nhận được từ Mỹ.



"Điều này được xác nhận gián tiếp qua các báo cáo gần đây của Lực lượng dân quân các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk chưa được công nhận rằng máy bay không người lái của phái bộ OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu) thường xuyên không thể cất cánh hoạt động. Các tín hiệu điều khiển chúng bị tắt do nhiễu từ phía Ukraine”, The Wall Street Journal lưu ý.

Trong tháng 4, ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ đưa tin rằng quân đội Nga đã được trang bị vũ khí mới. Ấn phẩm 19FortyFive lưu ý đến tuyên bố hồi tháng 4 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó đến năm 2024, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong quân đội Nga sẽ chiếm khoảng 76%, trong khi con số này trong năm nay ở bộ ba hạt nhân sẽ vượt quá 88%.