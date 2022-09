Hé lộ người mua 1 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của AGM

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phúc đã mua vào 1.000.000 cổ phiếu AGM trong ngày 29/8 vừa qua, nâng tỉ lệ sở hữu cá nhân của ông Phúc tại AGM lên 5,49% cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Sau giao dịch, ông Phúc chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty CP xuất nhập khẩu An Giang.

Tại thời điểm giao dịch ngày 29/8, giá cổ phiếu AGM đã giao dịch có mức giá 27.900 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo thị giá trên, ông Phúc được dự tính có thể đã chi ra khoảng gần 28 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Việc giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu AGM đã được ông Phúc báo cáo. Ảnh: TA

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Phúc trở thành cổ đông lớn của AGM vào ngày 29/08/2022 với lượng nắm giữ 1 triệu cổ phiếu chiếm 5.49% trong bối cảnh cổ đông lớn của doanh nghiệp này là Công ty CP Louis Holdings vừa thoái hết toàn bộ lượng nắm giữ hơn 9,3 triệu cổ phiếu AGM từ ngày 29/7 đến 26/8/2022.

Bên cạnh giao dịch nêu trên, chỉ sau một ngày tức là ngày 30/08/2022, con rể của ông Phúc là ông Hoàng Văn Toàn cũng đã tiếp tục mua thêm 500.000 cổ phiếu AGM.

Như vậy, với 2 giao dịch nêu trên, tổng lượng cổ phiếu mà ông Phúc và ông Toàn nắm giữ lên đến 1.5 triệu cổ phiếu tương đương 8.24% tổng số cổ phiếu AGM đang lưu hành và có quyền biểu quyết

Ông Toàn báo cáo về giao dịch mua cổ phiếu AGM. Ảnh: TA

Trong giới tài chính, ông Hoàng Văn Toàn được nhiều người biết tới là một người có "số" trong giới tài chính với số vốn quản lý lên đến hơn 200 triệu USD ( 5000 tỷ đồng ), phạm vi hoạt động rộng lớn trong các lĩnh vực chứng khoán và bất động sản.

Theo báo cáo tài chính quý II/2022, AGM có doanh thu thuần đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2021. Trong quý II/2022, giá vốn hàng bán ghi nhận mức tăng cao hơn 112%, lợi nhuận gộp của AGM đạt 52 tỷ đồng, tăng gần 12% so với quý II/2022.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của AGM tăng mạnh hơn 24 lần so với cùng kỳ, đạt 42 tỷ đồng.

Trong quý II/2022, chi phí tài chính của công ty là 49,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 53,5 tỷ đồng tăng lần lượt 846% và 122% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đến sau khi trừ các chi phí, công ty ghi nhận lỗ ròng hơn 9,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, công ty thu về 2.381 tỷ đồng từ doanh thu thuần, tăng 130% so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn báo lỗ 3 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm ngoái ghi nhận lãi gần 14 tỷ đồng.

Giải thích lý do chênh lệch lợi nhuận, lãnh đạo AGM cho biết, nguyên nhân là do nửa đầu năm 2022, AGM đẩy mạnh bán hàng hóa xuất khẩu, ký kết các hợp đồng mới và tăng sản lượng tiêu thụ cung ứng xuất khẩu đã khiến doanh thu tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do chi phí bán hàng logistic tăng mạnh làm ảnh hưởng đến hiệu quả của AGM và trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 27.500 triệu đồng dẫn đến việc làm kết quả kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm so với nửa đầu năm ngoái.

Trước đó, Công ty Cổ phần Louis Holdings đã thoái vốn tại AGM sau khi hoàn thành giao dịch bán hơn 9,3 triệu cổ phiếu với phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Như vậy, sau khi bán thành công số cổ phiếu trên, Louis Holdings chỉ còn nắm giữ hơn 183 nghìn cổ phiếu tương đương với tỉ lệ 1,01%.