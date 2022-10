Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong

Ngày 25/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, qua khám nghiệm hiện trường, giám định chiếc xe fortuner biển số 67A-068.67 và lời khai của nhân chứng là cặp vợ chồng thoát nạn trong vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định nguyên nhân vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong. Ảnh: Văn Long.

Qua điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, chiếc xe Fortuner biển số 67A-068.67 là của ông bà Nguyễn Viết Thắng (SN 1972) và bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1969, cùng sinh sống tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Ngày 13/10, ông Thắng, bà Điểm cùng tài xế P.H.H và hướng dẫn viên du lịch T.C.N (SN 1995, cùng ở An Giang) đi đến TP.Đà Lạt. Sau khi ăn cơm tối, khoảng 18 giờ 15 phút, đoàn 4 người trên xe ô tô vào đường Lê Đại Hành, để qua cầu Ông Đạo, trước mặt là hồ Xuân Hương. Lúc này, trời Đà Lạt mưa, tài xế không uống rượu bia, tuy nhiên điều khiển xe với tốc độ tương đối nhanh, lao thẳng xe xuống hồ.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc xe gặp tai nạn trong thời tiết mưa lạnh của Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.

Thời điểm này, ông Thắng và bà Điểm ngồi ghế sau nên đã nhanh chóng mở cửa, rơi xuống hồ và bơi được vào bờ. Còn lại tài xế và hướng dẫn viên du lịch không thoát được ra ngoài nên đã tử vong khi được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ.

Qua làm việc với cơ quan công an, bà Điểm và ông Thắng đều cho biết, tài xế Phạm Hồng Hải rất nghiêm túc chấp hành việc lái xe không sử dụng rượu bia. Nhưng khả năng do không thuộc đường, trời ở Đà Lạt mưa, nhìn mặt đường loang loáng nước, mặt nước hồ Xuân Hương cũng tương tự vậy nên tài xế nhầm mặt hồ và đường là chung một con đường rộng lớn nên thẳng đà xe lao tới...

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung xem lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Văn Long.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã giao Phòng Kỹ thuật - Hình sự Công an tỉnh tích cực phối hợp với Cục Khoa học - Kỹ thuật - Hình sự (Bộ Công an) giám định chiếc xe, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe có bị lỗi kỹ thuật không, đến nay ngành chức năng chưa có kết luận chính thức. Cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe không sử dụng rượu bia, chất kích thích.

