Hé lộ nội dung lá thư tuyệt mệnh đôi nam nữ để lại trước khi rơi từ tầng 35 chung cư cao cấp xuống đất

Ngày 10/9, cơ quan Công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc cặp đôi nam nữ rơi từ tầng 35 chung cư cao cấp trên đường Kim Mã - Liễu Giai tử vong vào đêm 9/9.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thư tuyệt mệnh nghi do các nạn nhân để lại. Những dòng chữ viết ngắn gọn vào tờ rơi với nội dung, sau khi chết mà cơ thể còn lại gì như phần mô, nội tạng thì xin hiến chỉ mong cứu sống được ai đó. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tìm thấy nội dung: “We are not die” (tạm dịch là “Chúng tôi không chết”) trong đồ đạc cá nhân của các nạn nhân.

Khu vực nơi nạn nhân rơi xuống đất tử vong.

Được biết, văn phòng tại toà nhà M1 chung cư cao cấp được mở làm Công ty. Hiện cơ quan chức năng cũng đã tiến hành mời Công ty này lên để làm việc, xác minh một số nội dung liên quan.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 22 giờ tối 9/9, một số người dân sống tại chung cư nằm trên phố Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lớn phát ra tại khu vực sảnh chung cư. Khi lại gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện thi thể 2 người không còn nguyên vẹn nằm trên nền nên đã thông báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Khánh, các đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình đã có mặt điều tra làm rõ.

Danh tính hai nạn nhân là Nguyễn Hoàng A. (SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn H. (SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động cán bộ đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm, điều tra. Hai nạn nhân không phải là cư dân ở toà nhà này. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.